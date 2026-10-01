kW-Solutions erweitert Führungsebene – Marina Matkovic wird Prokuristin

Wien (OTS) -

Das österreichische E-Mobilitäts- und Energiemanagement-Unternehmen kW-Solutions (KWMS GmbH) setzt seinen Wachstumskurs fort: Während das Geschäft in Österreich konsequent ausgebaut wird, erzielt die 2026 gegründete deutsche Gesellschaft erste Erfolge. Insgesamt steuert das Unternehmen auf ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Nun folgt der Ausbau der Führungsstruktur.

Wachstum wird organisatorisch abgebildet

Marina Matkovic, seit 2024 im Unternehmen tätig und bisher Head of Finance, wird Prokuristin von kW-Solutions. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem sich unser Wachstum auch in unseren Führungsstrukturen abbildet. Wir gewinnen neue Kunden, bauen unser Geschäft in Deutschland mit Hochdruck aus und entwickeln Charge with Friends über Österreich hinaus. Gleichzeitig wollen wir Verantwortung bewusst auf mehrere Schultern verteilen. Die Ernennung zur Prokuristin von Marina Matkovic ist deshalb für uns ein konsequenter nächster Schritt“, so Korbinian Kasinger, CEO von kW-Solutions.

Die Ernennung ist damit auch ein Signal für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens: Langfristig will kW-Solutions sein Energie- und Lademanagement europaweit anbieten, insbesondere für die Wohnungs- und Transportwirtschaft. „Ich habe die Entwicklung von kW-Solutions in den vergangenen Jahren sehr unmittelbar miterlebt. Umso mehr freue ich mich über das Vertrauen und darauf, die nächste Wachstumsphase mit zusätzlicher Verantwortung mitzugestalten“, freut sich auch Matkovic über ihre neue Rolle.

Weiteres Wachstum und erste Kunden in Deutschland

Mit Logistics in XXL und Bottenschein Reisen setzen die ersten beiden deutschen Kunden auf Charly® Transportation. Das System bündelt Lade-, Energie- und Flottenmanagement. Auch Charge with Friends wächst über Österreich hinaus: Seit dem Start wurden an zehn Standorten rund 700 MWh halböffentlich und bilateral geladen. Zwei Standorte in Niedersachsen ermöglichen das Laden nun auch in Deutschland; bis Jahresende soll das Netz ganz Österreich abdecken und auf etwa 20 Standorte wachsen.