  • 01.10.2026, 07:30:32
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Schema Du statt Schema F

Warum Führung kein Erfolgsrezept braucht

Österreich/Wien (OTS) - 

Was machen erfolgreiche Führungskräfte anders? Gerade in der Medien- und Werbebranche ist der Blick auf andere allgegenwärtig. Doch wer sich zu stark an vermeintlichen Erfolgsrezepten orientiert, riskiert, die eigenen Stärken aus den Augen zu verlieren.

Jenna van Hauten, Psychologin, systemische Therapeutin und Gründerin der Coaching & Leadership Academy „Schema Du® statt Schema F“, vertritt eine klare These: Es gibt kein Schema F für unternehmerischen Erfolg. Vielmehr gilt es, die eigene „Zone of Genius“ zu erkennen und für Führung und Unternehmen zu nutzen.

Im Video-Interview mit MedienManager.at-Herausgeber Otto Koller spricht sie darüber, warum Authentizität zum Wettbewerbsvorteil werden kann, was empathische Führung mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun hat und weshalb es Mut braucht, den eigenen Weg zu gehen.

Hier das Interview in seiner gesamten Länge

Jenna van Hauten, vertritt eine klare These: Es gibt kein Schema F für unternehmerischen Erfolg.

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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