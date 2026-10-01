Kapsch TrafficCom erhält US-Mautauftrag im Wert von über 170 Millionen US-Dollar bis 2041

Wien (OTS) -

Kapsch vereinheitlicht Backoffice-System und Kundenservice für Expressspuren der SR-91 und der I-15 in Kalifornien

Der Auftrag im Wert von mehr als 170 Millionen US-Dollar umfasst eine fünfzehnjährige Dreiparteienvereinbarung mit der Orange County Transportation Authority (OCTA) und der Riverside County Transportation Commission (RCTC)

Die Behörden erwarten Einsparungen in Höhe von 33 Mio. US-Dollar und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit für die Autofahrer

Die Orange County Transportation Authority (OCTA) und die Riverside County Transportation Commission (RCTC) haben Kapsch TrafficCom den Zuschlag zur Konsolidierung des Backoffice-Systems (BOS) und des Kundenservicezentrums (CSC) für die SR-91- und I-15-Expressspuren erteilt. Der Auftrag hat einen Wert von mehr als 170 Millionen US-Dollar und läuft bis 2041.

Die SR-91 ist die wichtigste Verkehrsverbindung zwischen dem Inland Empire und Orange County. Auf halber Strecke wechselt die Zuständigkeit für den Korridor vom Gebiet der RCTC zur OCTA. Bisher war der Mautbetrieb entlang der Strecke zwischen den zwei Behörden aufgeteilt, die jeweils ein eigenes Backoffice-System und ein eigenes Kundenservicezentrum betrieben. Autofahrer, die die gesamte Länge der SR-91 nutzten, erhielten daher je nach County unterschiedliche Rechnungen und wurden von unterschiedlichen Kundendienststellen betreut.

Etwa 35 Prozent der Kundendienstanfragen betreffen bereits sowohl den SR-91- als auch den I-15-Korridor. Durch die Bündelung des Betriebs auf der Kapsch-Plattform, die bereits den RCTC-Abschnitt der Straße verwaltet, erhalten die OCTA und die RCTC ein gemeinsames Backoffice-System sowie eine zentrale Anlaufstelle für Autofahrer, die einen der beiden Korridore nutzen.

„Diese Partnerschaft spiegelt wider, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit RCTC aufgebaut haben“, sagte JB Kendrick, Präsident von Kapsch TrafficCom North America. „Dieses Vertrauen bringt echte Verantwortung sowohl gegenüber den Behörden als auch gegenüber den hunderttausend Menschen mit sich, die diese Fahrspuren täglich nutzen. Unsere Aufgabe ist es nun, dieses Vertrauen bis 2041 jeden Tag erneut zu verdienen.“

Eine langjährige Partnerschaft

Kapsch unterstützt die RCTC seit 2017 mit Backoffice- und straßenseitigen Diensten für die I-15 Express Lanes. Seit der Einführung der aktuellen I-15-Plattform im Jahr 2021 hat Kapsch bei allen Leistungskennzahlen hervorragende Ergebnisse erzielt und damit operative Exzellenz, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein unter Beweis gestellt. Dieser anhaltende Erfolg spiegelt sich zudem in positiven Kundenzufriedenheitsbewertungen wider.

Die Behörden rechnen mit einem Umsetzungszeitraum von 12 Monaten – deutlich kürzer als bei einer typischen Neuausschreibung, bei der es bis zur Inbetriebnahme bis zu fünf Jahre dauern kann. Während dieser Übergangsphase wird Kapsch den Servicecenter-Betrieb ausbauen, zusätzliche Kundendienstmitarbeiter einstellen und schulen sowie beide Korridore bis zum Sommer 2027 unter einem einheitlichen Prozess zusammenführen.

Sowohl der OCTA-Vorstand als auch der RCTC-Vorstand haben die Vergabe an Kapsch einstimmig genehmigt.

Betriebskonsolidierung, Kostensenkung

Durch die Zusammenarbeit sollen bis 2041 Betriebseffizienzen von mehr als 33 Millionen US-Dollar erzielt werden. Diese Mittel können wieder in den Korridor investiert werden, etwa zur Unterstützung von Initiativen im öffentlichen Nahverkehr und im allgemeinen Straßenverkehr. Die SR-91-Expressspuren werden im Riverside County täglich von mehr als 115.000 Menschen genutzt. Zusammen verzeichnen beide Korridore jeden Monat mehr als 6,3 Millionen Transaktionen.