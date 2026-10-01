oe24-Umfrage: SPÖ kommt mit Zeiler als Chef auf 19 Prozent

Wien (OTS) -

Das große Gerhard-Zeiler-Wunder bleibt aus - zumindest in der neuesten Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 28. bis 29. September). Selbst wenn der Medienmanager die Partei übernehmen würde, blieben die Roten mit 19 Prozent noch knapp unter der 20er-Marke. Eine Verbesserung im Vergleich zur Sonntagsfrage mit dem derzeitigen SPÖ-Chef, Andreas Babler, der mit der SPÖ auf 17 Prozent käme, gäbe es aber schon. In der Vorwoche lagen die Roten noch bei 15 Prozent.

Stimmen holt sich Zeiler laut Lazarsfeld vor allem von der ÖVP. Die Schwarzen würden bei einem SPÖ-Chef Zeiler nur noch auf 18 Prozent kommen. Die Zeiler-Sozialdemokratie würde die Volkspartei also überholen. Mit Babler als SPÖ-Vorsitzendem liegt die ÖVP bei 21 Prozent. Die FPÖ bliebe hingegen fast gleich und wäre mit 37 Prozent weiterhin klar Erster. Bei Babler kämen sie auf 38 Prozent.

Dass Zeiler viele Wählerinnen und Wähler mobilisieren könnte, ist aber durchaus möglich. Denn laut Umfrage halten ihn 29 Prozent zumindest für prinzipiell wählbar. 38 Prozent sagen, Zeiler sei unwählbar. Zum Vergleich: In der Lazarsfeld-Umfrage für oe24 der Vorwoche gaben 56 Prozent an, einen negativen Eindruck von Babler zu haben.