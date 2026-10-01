atwork übernimmt die Cubia AG und bündelt führende Technologie mit 26 Jahren Befragungsexpertise

Konstanz / Zürich (OTS) -

Die Schweizer People-Intelligence-Plattform atwork übernimmt die Konstanzer Cubia AG zu 100 Prozent. Cubia bleibt als eigenständige Marke unter der Bezeichnung "Cubia - an atwork company" bestehen. Beide Unternehmen verbinden damit langjährige Befragungsexpertise und umfangreiche Benchmarking-Daten mit atworks Technologieführerschaft, die aus Befragungsergebnissen automatisiert Massnahmen ableitet und deren Wirkung auf Geschäftskennzahlen quantifiziert.

atwork hat die Cubia AG mit Sitz in Konstanz zu 100 Prozent übernommen. Cubia zählt seit dem Jahr 2000 zu den etabliertesten Anbietern für Mitarbeiterbefragungen und 360°-Feedback in Deutschland. Künftig tritt das Unternehmen als eigenständige Marke unter dem Namen "Cubia - an atwork company" auf.

Mit dem Zusammenschluss bündelt atwork seine KI-gestützte People-Intelligence-Plattform mit der Befragungsexpertise und der DACH-Markterfahrung von Cubia. Jährlich nehmen rund 500.000 Menschen an den von Cubia begleiteten Befragungen teil. Die daraus entstandene Benchmarking-Datenbasis bildet eine fundierte Grundlage für die Einordnung von Ergebnissen im deutschsprachigen Raum.

"Mit Cubia gewinnen wir ein Unternehmen, das seit 26 Jahren für fundierte Mitarbeiterbefragungen, 360°-Feedback und anspruchsvolle Beratungsprojekte steht. Die Verbindung aus Cubias Erfahrung und Datenkompetenz mit unserer führenden Plattform und unseren Datenmodellen erlaubt es unseren Kundinnen und Kunden, noch präziser konkrete Massnahmen aus Befragungsergebnissen abzuleiten und deren Wirkung auf das Geschäft zu beziffern. Cubias Kunden können wir eine noch modernere und umfangreichere Befragungslösung anbieten, die weiterhin von Cubia-Experten begleitet und umgesetzt wird."

Marco Meister, Gründer und CEO von atwork

Erweiterte Möglichkeiten für Kundinnen und Kunden beider Häuser

Die atwork Suite bildet künftig den technologischen Kern des gemeinsamen Angebots. Sie ergänzt die bewährten Befragungs- und Reportingleistungen von Cubia um:

Echtzeit-Dashboards, die Ergebnisse bereits während der laufenden Befragung verfügbar machen

Treiberanalysen zur Identifikation der Bereiche mit der grössten Hebelwirkung

die vollautomatisierte Ableitung konkreter Massnahmenpläne auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, bewährter Praxis und des jeweiligen Organisationskontexts

die Quantifizierung des Geschäftsnutzens, indem Feedbackdaten mit Kennzahlen wie Überstunden, Fehlzeiten und Fluktuation verknüpft und Verbesserungen vorab simuliert werden

Feedbackprozesse über den gesamten Employee Lifecycle, von Eintritts- und Austrittsbefragungen bis zu Performance Reviews

vollautomatisierte Schnittstellen zu rund 100 Core-HR- und Payroll-Systemen

"Unsere Kundinnen und Kunden erhalten dieselbe Methodik, dieselbe Begleitung und dieselbe Sorgfalt wie bisher. Was hinzukommt, ist eine führende Technologie, die den Weg von der Befragung bis zur belegbaren Wirkung vollständig abbildet. Das ist am Markt einzigartig und für Cubia die beste Ausgangslage für die kommenden Jahre des technologischen Wandels."

Matthias Diete, Gründer der Cubia AG

Cubia bringt Erfahrung aus über 100 Kundenprojekten pro Jahr mit Unternehmen und Organisationen verschiedener Branchen mit. Dazu zählen unter anderem Industrieunternehmen, Finanzdienstleister, Versicherungen, Sparkassen und kommunale Versorger. Die Marke Cubia sowie ihre gewachsenen Kundenbeziehungen bleiben erhalten.

Gründer und Führung

Matthias Diete bleibt der Cubia AG erhalten und begleitet den Übergang zu atwork. Marco Meister, Gründer und CEO von atwork, sowie Tobias Mengis, Vertriebsleiter von atwork, treten in den Vorstand der Cubia AG ein.

Über atwork

atwork ist Technologieführer für Mitarbeiterbefragungen mit Sitz in Zürich und betreibt eine KI-gestützte People-Intelligence-Plattform für Mitarbeiterbefragungen, 360°-Feedback und Feedbackprozesse über den gesamten Employee Lifecycle. Die Plattform unterstützt Organisationen insbesondere dabei, Erkenntnisse aus Befragungen in konkrete Massnahmen und in messbaren Geschäftsnutzen zu überführen. Ermöglicht wird das durch ein proprietäres Datenmodell, das Fachexpertise und Best Practices mit Machine Learning verbindet und mit jeder Befragung und jeder weiteren Massnahme an Präzision gewinnt. Die Daten werden in der Schweiz und in der EU gehostet. atwork wird von bekannten Schweizer Investoren unterstützt.

Über die Cubia AG

Die Cubia AG mit Sitz in Konstanz ist seit dem Jahr 2000 auf Mitarbeiterbefragungen und 360°-Feedback spezialisiert. Mit jährlich bis zu rund 500.000 Befragungsteilnehmenden verfügt Cubia über langjährige Erfahrung im deutschsprachigen Markt.