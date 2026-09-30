AUVA zum Ableben von Andrea Kdolsky: "Eine Gesundheitspolitikerin mit Mut"

Wien (OTS) -

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) trauert um die ehemalige Gesundheitsministerin und profilierte Gesundheitsexpertin Dr.in Andrea Kdolsky. Die

AUVA-Führungsspitze würdigt ihren langjährigen Einsatz und Gestaltungswillen im österreichischen Gesundheitswesen.

„Österreich verliert mit Andrea Kdolsky eine Gesundheitspolitikerin, die sich nie vor unpopulären Entscheidungen gescheut hat, wenn sie davon überzeugt war, dass sie dem System dienen. Ihr Mut zur Debatte hat und wird Spuren hinterlassen. Die AUVA spricht ihrer Familie und allen, die ihre nahestanden, ihr tiefes Beileid aus“, betont AUVA-Obmann Mario Watz.

„Andrea Kdolsky kannte das Spitalswesen von der Pike auf – als praktizierende Fachärztin ebenso wie als Klinikmanagerin", so Generaldirektor Alexander Bernart. "Sie wusste, dass echte Reformen immer auch an der Basis, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, spürbar sein müssen.“

