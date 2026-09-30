LH Mikl-Leitner zum Ableben von Andrea Kdolsky

St. Pölten (OTS) -

„Sie war ein Mensch mit Ecken und Kanten, charakterstark und voller Durchsetzungskraft, aber auch offen, ehrlich und immer lebensfroh. Sie hatte das Herz am rechten Fleck“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky.

„Andrea Kdolsky hat sich um das österreichische und niederösterreichische Gesundheitswesen sehr verdient gemacht und als Politikerin und Ärztin wichtige Weichen gestellt“, so die Landeshauptfrau: „Großes Engagement und sehr viel persönlicher Einsatz, aber auch ihre Kompetenz und ihr Fachwissen haben sie ausgezeichnet“.

Besonders würdigt Mikl-Leitner auch den offenen Umgang Kdolskys mit ihrer Krebserkrankung: „Sie hat damit sehr vielen Menschen Kraft und Mut gegeben.“ Die Landeshauptfrau: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Ihrer Familie und allen, die ihr nahestanden.“

Andrea Kdolsky war von 11. Jänner 2007 bis 2. Dezember 2008 Gesundheitsministerin, vor ihrem Eintritt in die Bundesregierung war sie u. a. als Krankenhausmanagerin und medizinische Geschäftsführerin in der Niederösterreichischen Landeskliniken-Holding tätig.