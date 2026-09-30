Schumann zum Tod von Andrea Kdolsky: „Eine starke Stimme für Menschlichkeit und Zuversicht“

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagiert Gesundheitsministerin Korinna Schumann auf den Tod der ehemaligen Gesundheitsministerin, Ärztin und Autorin Andrea Kdolsky.

„Andrea Kdolsky war eine engagierte Ärztin und ehemalige Gesundheitsministerin, die sich mit großer Energie in den Dienst der Menschen gestellt hat. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihr nahestanden“, erklärt Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Kdolsky habe insbesondere in den vergangenen Jahren auch persönlich große Stärke gezeigt. „Andrea Kdolsky ist offen mit ihrer Krebserkrankung umgegangen und hat damit vielen Menschen Mut gemacht. Sie hat über Ängste, Hoffnung und das Leben mit einer schweren Erkrankung gesprochen, ohne sich dahinter zu verstecken. Diese Offenheit verdient großen Respekt“, so Schumann.

Die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen verbinde auch über politische und parteiliche Grenzen hinweg. „Wer Verantwortung für das Gesundheitsressort trägt, weiß, wie unmittelbar politische Entscheidungen das Leben der Menschen berühren. Andrea Kdolsky hat diese Verantwortung in ihrer Zeit als Gesundheitsministerin getragen. Über Parteigrenzen hinweg gilt ihr dafür Anerkennung und Dank.“

„Ihr Tod macht mich sehr betroffen. Andrea Kdolsky hat bis zuletzt gezeigt, wie wichtig Zuversicht, Offenheit und Menschlichkeit aber auch konstruktiver Kritik gerade in schweren Zeiten sind. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, so Schumann abschließend.