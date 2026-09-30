Österreichische Volkspartei trauert um Andrea Kdolsky

Wien (OTS) -

„Mit großer Betroffenheit habe ich vom viel zu frühen Tod von Andrea Kdolsky erfahren. Als Fachärztin für Anästhesie am Wiener AKH kannte sie die Anliegen der Patientinnen und Patienten und der Menschen im Gesundheitswesen aus eigener Erfahrung. Diese Erfahrung hat sie ab 2007 als Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend in die Bundesregierung eingebracht. Andrea Kdolsky war eine Politikerin, die offen ausgesprochen hat, was sie dachte, und die nie davor zurückgeschreckt ist, für ihre Überzeugungen einzustehen, auch wenn das unbequem war. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden und allen, die um sie trauern. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, so Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Andrea Kdolsky hat sich schon während ihres Medizinstudiums in der Österreichischen Medizinerunion politisch engagiert und diesen Einsatz später in der Hochschullehrer-Gewerkschaft und als Gesundheitsministerin fortgesetzt. Sie war eine unverwechselbare Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, die Debatten angestoßen hat und ihren eigenen Weg gegangen ist. Für ihren Dienst an der Republik und ihren Einsatz für die Gesundheit der Menschen in unserem Land sind wir ihr dankbar. Unsere Gedanken sind bei allen, die ihr nahestanden“, sagt ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.