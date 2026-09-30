APA-Redaktionsbeirat zu neuer Geschäftsführung und Chefredaktion

Wien (OTS) -

Der APA-Redaktionsbeirat begrüßt die Entscheidung der Eigentümer der Austria Presse Agentur, die bisherige Chefredakteurin Maria Scholl definitiv zur neuen Geschäftsführerin zu bestellen und ihrer bisherigen Stellvertreterin Katharina Schell die Leitung der Chefredaktion zu übertragen. Als gewählte Vertretung der Redakteurinnen und Redakteure sind wir besonders erfreut, dass damit die gute Übung von Besetzungen redaktioneller Führungsposten aus dem Kreise der Redaktion fortgesetzt wird.

In der aktuell stark aufgewühlten See ist es wichtig, dass das Flaggschiff der österreichischen Medien Kurs hält. Die heutigen Entscheidungen sind eine gute Grundlage dafür. Wir sehen in den Bestellungen ein Votum der APA-Gremien für journalistische Exzellenz, Kontinuität und Unabhängigkeit. Es sind jene Werte, denen die Austria Presse Agentur ihren Erfolg verdankt und für die sie in der Branche und weit darüber hinaus geschätzt wird.

Die Austria Presse Agentur geht damit gestärkt aus ihrem Jubiläumsjahr hervor. Sie hat gezeigt, dass sie auch den abrupten Abgang ihres langjährigen Geschäftsführers verkraften kann. Ein großes Dankeschön geht diesbezüglich an die bisherige Chefredakteurin Maria Scholl, die in einem entscheidenden Augenblick nicht gezögert hat, Verantwortung für die APA zu übernehmen. Das wichtigste Medienunternehmen des Landes braucht nämlich entschlossene, verlässliche und unabhängige Führung.

Als Redaktionsbeirat sind wir Vorstand und Aufsichtsrat dankbar dafür, dass die anstehenden Personalentscheidungen vergleichsweise rasch getroffen worden sind und es nun wieder verlässliche Führungsstrukturen in der APA-Reaktion gibt, mit einer klaren Trennung der Zuständigkeiten. Wir danken Maria Scholl für ihre bisherige Tätigkeit als Chefredakteurin und wünschen ihr als Geschäftsführerin viel Erfolg.

Wir gratulieren der neuen Chefredakteurin Katharina Schell zu ihrer Ernennung und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und ihren Stellvertretern Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil. Wir kennen Katharina Schell als passionierte Radfahrerin, und als solche verkörpert sie die Vorzüge dieses Sports: Ausdauer und Teamgeist. Katharina Schell bringt drei Jahrzehnte Erfahrung als APA-Redakteurin mit, unter anderem als langjährige Innenpolitik-Ressortleiterin. Die Unabhängigkeit der APA war ihr dabei immer ein zentrales Anliegen. Zugleich hat sie den Weitblick, um die Austria Presse Agentur in die neue Medienwelt zu führen. Wir schätzen nicht nur ihre ausgewiesenen Fähigkeiten als KI-Managerin, sondern auch ihr Engagement als Vizepräsidentin des Presseclub Concordia und Senatsmitglied des Presserates, des Selbstkontrollgremiums der österreichischen Medien. Medienethik und Medienfreiheit sind für Katharina Schell keine Schlagworte, sondern leitendes Prinzip ihrer Arbeit. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Redaktion mit Unterstützung von Susanne Puller-Knittelfelder und Christian Kneil in eine gute Zukunft führen wird.

Der APA-Redaktionsbeirat ist die gewählte Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsfeldes „Nachrichtenagentur“ der Austria Presse Agentur gegenüber Geschäftsführung und Chefredaktion. Er berät beide in strategischen, organisatorischen und redaktionellen Fragen, die über den Normalbetrieb hinausgehen und mittel- oder langfristige Auswirkungen auf die journalistische Arbeit bzw. das journalistische Arbeitsumfeld in der APA haben. Der Redaktionsbeirat hat vier direkt gewählte Mitglieder.

Der APA-Redaktionsbeirat (Franz Spiegelfeld, René Steigberger, Philip Stotter und Stefan Vospernik)