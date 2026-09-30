JUNGE THEATER WIEN: Start in die zweite Spielzeit: Fokus auf Zugänglichkeit und Miteinander

Wien (OTS) -

Nach einem September voller Specials zur Eröffnung der 2. Spielsaison, in dem junge Zuseher*innen an öffentlichen Plätzen in Floridsdorf, Donaustadt, Simmering, Favoriten und Liesing Theaterproduktionen bei freiem Eintritt erleben konnten, startet JUNGE THEATER WIEN im Oktober mit seinem regulären Programm.

Der Leitgedanke „Wo du aufwächst, ist deine Kultur zuhause“ wird auch in der 2. Spielzeit konsequent fortgeführt. Im Mittelpunkt stehen Zugänglichkeit, Teilhabe und ein starkes Miteinander mit Produktionsgruppen, Partner*innen, Spielorten und Publikum.

Theater direkt in den Grätzln

Junges Theater Floridsdorf, Junges Theater Donaustadt, Junges Theater Simmering, Junges Theater Favoriten und Junges Theater Liesing bringen qualitätsvolle Theaterproduktionen für alle Altersgruppen direkt ins Lebensumfeld der Menschen. Das Angebot richtet sich sowohl an Familien als auch an pädagogische Einrichtungen: mit ausgewählten Stücken für bestimmte Altersgruppen, angepassten Spielzeiten und begleitenden Vermittlungsangeboten.

Breites Spektrum an Themen und Genres

Thematisch widmet sich die zweite Spielzeit dem Miteinander in gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Kontexten. Das Spektrum des Programmes bis Ende des Jahres reicht von Solidarität und Zivilcourage („Agathe Bauer“, ab 14 J.) über Empathie und Bedürfnisse anderer („Bis einer heult“, 4-12 J.) bis hin zu Freundschaft in herausfordernden Lebenssituationen („südpol.windstill“, 9-14 J.). Weitere Produktionen beschäftigen sich mit Demokratiebildung („DiZ – Demokratie im Zentrum“, 6-10 J.), Machtmechanismen („Der kleine Diktator“, 9-14 J.) und Courage anstatt Heldenmutes („Der böse Fürst“, 8-13 J., Uraufführung).

Mit „Match me if you can!“ (6-10 J.) wird die Kraft des Zusammenhalts musikalisch thematisiert. Die Pop-Rock-Musical „ENOCCHIO“ (ab 14 J.) beleuchtet menschliches Miteinander aus der Perspektive einer KI, während „Die Wanze – Ein Insektenkrimi“ (8-12 J.) menschliche Schwächen humorvoll im Insektenreich spiegelt. Produktionen wie „Phony“ (9-18 J.) und „Die Kasperl und ihre Abenteuer“ (4-10 J.) hinterfragen altersgerecht gesellschaftliche Rollenbilder und regen zum Perspektivenwechsel an. Eine gute Zeit miteinander über Generationengrenzen hinweg verspricht das Theaterstück „Was macht man, wenn....?“ (7-107 J.) von Theatergröße Peter Turrini.



Das komplette Programm bis zum Jahresende ist unter www.jungetheaterwien.at ersichtlich, die Vorstellungen von Jänner bis Juni 2027 sind ab November online.