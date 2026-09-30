Baukultur – Übereinkunft zur engeren Zusammenarbeit zwischen Bund und Land Salzburg unterzeichnet

Wien (OTS) -

Bessere Abstimmung der Baukulturförderungen für Städte und Gemeinden, die Einrichtung von Koordinationsstellen, die gemeinsame Förderung von Planungs-, Kommunikations- und Umsetzungsmaßnahmen sowie mehr Baukulturvermittlung – das sind die Eckpunkte der heute dem 30. September 2026 von Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler und dem Land Salzburg, vertreten durch Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll, unterzeichneten Übereinkunft zur Stärkung der gemeinsamen Baukulturanstrengungen in Österreich.

Mit der neuen Bund-Land-Kooperation soll die Etablierung von Baukultur im Land Salzburg weiter gestärkt werden. Als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kooperationspartnern dienen die Baukulturellen Leitlinien des Bundes, die ÖROK-Empfehlung Nr. 58: „Raum für Baukultur“ sowie ergänzende Ziele und landesspezifische Aspekte und Schwerpunkte.

„Mit dieser Kooperationsvereinbarung sagen Bund und Land Salzburg gemeinsam: Wir wollen Baukultur nicht dem Zufall überlassen. Wir wollen Qualität ermöglichen, fördern und absichern. Deswegen setzen wir auf gemeinsame Ziele und vor allem gute Zusammenarbeit. Mit Mut zur Qualität und dem klaren Ziel, unsere Städte, Gemeinden und Landschaften zukunftsfähig zu gestalten“, erklärt Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll ist die Kooperationsvereinbarung mit dem Bund ein Bekenntnis zur Baukultur, sowohl der Vergangenheit als auch für die Zukunft. „Salzburg ist Kultur. Das weiß nicht nur die Bevölkerung zu schätzen, sondern auch Menschen aus aller Welt, die uns jedes Jahr besuchen. Wir bündeln nun die Kräfte mit dem Bund, damit auch in der Baukultur einerseits das bestehende kulturelle Erbe im ganzen Land bewahrt werden kann und andererseits Städte und Gemeinden mit einem Fokus auf Qualität für die Zukunft weiterentwickelt werden können.“

Mit der Unterzeichnung dieses Kooperationsvertrags hat der Bund nun insgesamt mit drei Bundesländern (zuvor Kärnten und Tirol) eine zukunfts- und praxisorientierte Zusammenarbeit im Bereich Baukultur definiert.

Der Bund und das Land Salzburg legen fest, bei folgenden fünf Vorhaben konkret zusammenzuarbeiten:

Aufbau und Etablierung eines Systems der Bund-Land-Kooperation sowie die Koordination der Baukulturförderungen für Städte und Gemeinden, welche auf Qualitätssicherung im Bereich der Baukultur ausgerichtet ist;

Implementierung von Koordinationsstellen im Bund und im Land Salzburg, sowie eines begleitenden Fachbeirats im Land Salzburg;

Gemeinsame Förderung von Planungs- und Kommunikationsmaßnahmen für Baukultur (IEK, Phase 0, Bürger:innenbeteiligung, Wettbewerbe, Vermittlung etc.);

Gemeinsame Förderung von Umsetzungsmaßnahmen für Baukultur, wie etwa durch kooperative Projektentwicklung, Förderanreize und neuen Formen der Fachberatung;

Gemeinsame Förderung von Bewusstseinsbildung und Kompetenzerweiterung im Bereich der Baukultur durch Unterstützung von Baukulturvermittlungsinstitutionen, baukultureller Lehrgänge, Wissensplattformen, Austauschformate, Konvente, Informationsveranstaltungen und Exkursionen.

Fotos der Unterzeichnung: https://www.picdrop.com/bmwkms/fZmH2C1nix

Rückfragehinweis

Simon Doujak

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

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Fabian Graf

Land Salzburg

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