Eine positive Zukunft unserer Gesellschaft beginnt mit der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz, medizinischer Fortschritt und neue Technologien entwickeln sich in atemberaubendem Tempo. Gleichzeitig stellen chronische Erkrankungen und psychische Belastungen unsere Gesellschaften und Gesundheitssysteme vor enorme Herausforderungen, gesellschaftliche Spannungen nehmen zu und kriegerische Konflikte bedrohen Frieden und Sicherheit.



So unterschiedlich diese Herausforderungen erscheinen, sie führen zu einer gemeinsamen Frage:

Investieren wir genügend in die Entwicklung des Menschen selbst – und insbesondere in die Entwicklung seines Bewusstseins?

1. Medizin der Zukunft: Bewusstsein als unterschätzte Dimension

Die moderne Medizin hat in Diagnostik und Therapie Außerordentliches geleistet. KI, Robotik, Präzisionsmedizin und neue biomedizinische Verfahren eröffnen faszinierende Möglichkeiten. Gleichzeitig gehören chronische, wesentlich durch Lebensstil, Umwelt und psychosoziale Faktoren mit beeinflusste Erkrankungen zu den großen Herausforderungen moderner Gesundheitssysteme.

Die Medizin der Zukunft muss deshalb früher ansetzen.

Neben moderner wissenschaftlicher Medizin, Prävention, Lebensstilmedizin und evidenzbasierten komplementären Verfahren sollte auch die systematische Entwicklung von Bewusstsein und Selbstregulation verstärkt praktische Anwendung finden. Das führt zum Konzept einer Bewusstsein-basierten Medizin (www.MedizinDerZukunft.org)



Ihre zentrale Frage lautet: Wie können wir Menschen befähigen, ihr Denken und Handeln zunehmend spontan gesundheitsfördernd auszurichten? Eine zukunftsorientierte Medizin sollte nicht nur Krankheit behandeln, sondern auch die Voraussetzungen stärken, die Gesundheit und gesundes Verhalten fördern. Ein umfangreiches praktisches Wissen über Bewusstsein und Bewusstseins-Entwicklung aus alten medizinischen Traditionen (siehe Vedische Medizin, www.MedizinDerZukunft.org) steht in unserer Zeit zur Verfügung und kann ohne großen Aufwand in jedes Gesundheitssystem integriert werden. Dazu ist es notwendig, die staatliche Förderung wissenschaftlicher Forschung auch in diesem Bereich verstärkt anzuwenden und die Ergebnisse im medizinischen, klinischen Alltag einzusetzen. Die Technik der Transzendentalen Meditation ist dafür ein positives Beispiel: In den letzten 40 Jahren wurden über 340 Arbeiten in peer-reviewed Journals veröffentlicht. Im August 2025 erschien die neue nationale Hypertonie-Leitlinie der American Heart Association (AHA)/American College of Cardiology (ACC), in die die Technik der Transzendentalen Meditation aufgenommen wurde (https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.05.007. Pkt. 5) BP Management, Pkt. 5.1).

Ausführliche Informationen unter: www.MedizinDerZukunft.org

2. Frieden schaffen in den Köpfen der Menschen

Bewusstseins-Entwicklung ist nicht nur eine medizinische Frage. Kriege beginnen nicht erst mit dem ersten Schuss. Angst, Aggression, Misstrauen und Feindbilder können lange vorher entstehen. Bereits die Präambel der UNESCO-Charta von 1945 formuliert den bis heute aktuellen Gedanken: Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, müssen auch die Voraussetzungen für Frieden im Geist der Menschen geschaffen werden. Friedenspolitik sollte deshalb nicht ausschließlich als Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik verstanden werden. Auch Bildung, Gesundheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt können Voraussetzungen für dauerhaften Frieden schaffen. Frieden schaffen in den Köpfen der Menschen bedeutet, Stress systematisch abzubauen und jene Fähigkeiten zu fördern, die friedliches Zusammenleben unterstützen: innere Stabilität, Empathie, Dialogfähigkeit und konstruktive Konfliktlösung.

Die entscheidende Frage lautet:

Wie können wir Bewusstsein so entwickeln, dass Konflikte weniger wahrscheinlich in Hass und Gewalt eskalieren?

Auch im Bereich der Friedens-Forschung gibt es mehrere wissenschaftliche Arbeiten über die Friedens-fördernde Wirkung der Technik der Transzendentalen Meditation (Global Union of Scientists for Peace, www.GUSP.org).

3. Künstliche Intelligenz braucht natürliche Intelligenz

Milliarden werden weltweit investiert, um künstliche Intelligenz leistungsfähiger zu machen.

Aber wie viel investieren wir in die Entwicklung der natürlichen Intelligenz des Menschen?

Die Entwicklung der ganzheitlichen, natürlichen Intelligenz der Menschen steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung des Bewusstseins; dieses Entwicklungs-Potential übersteigt bei weitem das Potential künstlicher Intelligenz. Je leistungsfähiger künstliche Intelligenz wird, desto wichtiger wird deshalb die Entwicklung jener menschlichen Fähigkeiten, die darüber entscheiden, wofür und wie KI eingesetzt wird.



Die Zukunftsfrage lautet nicht: Künstliche oder natürliche Intelligenz?

Sondern:

Wie können wir das Potenzial menschlicher Intelligenz und menschlichen Bewusstseins weiterentwickeln und KI so einsetzen, dass sie dem Menschen dient?

Damit im Zusammenhang steht die erforderliche Neu-Orientierung unseres modernen Erziehungssystems: Nicht primäres Fokussieren auf Informations-Vermittlung, sondern auf Persönlichkeits-Entfaltung und Bewusstseins-Entwicklung.

Ausführliche Informationen unter: www.SchuleOhneStress.org

4. Bewusstseins-Entwicklung als Zukunftstechnologie

Medizin, Erziehung, Frieden und künstliche Intelligenz sind scheinbar unterschiedliche Themen. Doch sie besitzen einen gemeinsamen Nenner:

den Menschen und sein Bewusstsein.

Wir investieren enorme Ressourcen in die Entwicklung unserer äußeren Welt. Der systematischen Entwicklung unseres inneren Potentials schenken wir vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Es spricht vieles dafür, darin eine der großen Zukunftsaufgaben unserer Zeit zu sehen:

Bewusstseins-Entwicklung als Zukunftstechnologie – für gesunde und glückliche Menschen, einen verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz und eine moderne, friedliche Gesellschaft.



Technischer Fortschritt verändert unsere Möglichkeiten.

Entwickeltes Bewusstsein entscheidet, was wir daraus machen.