Heizsaison in Wien: Gastherme jetzt warten lassen

Wien (OTS) -

Mit den kühleren Tagen beginnt in Wien die Heizsaison. Wer mit einer Gastherme heizt oder Warmwasser bereitet, sollte das Gerät rechtzeitig vor dem regelmäßigen Betrieb warten lassen, um Störungen früh zu erkennen, empfiehlt die RND Installationen- und Kundendienst GmbH.

Die Bedeutung des Themas zeigt sich in Wien: Laut ORF beziehen rund 551.000 Wiener Haushalte Gas, etwa 45 Prozent heizen damit. Eine Studie der Stadt Wien beziffert den Gasanteil bei der Warmwasserbereitung auf 47,3 Prozent (unterschiedliche Erhebungszeitpunkte). (wien.orf.at)

„Die Wartung sollte nicht erst dann Thema werden, wenn die Therme ausfällt“, so RND. Bei einer fachgerechten Wartung werden Gerät und Funktion geprüft. Mangelnde Wartung kann zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten Schadstoffwerten und Brandgefahr führen.

Was in Wien vorgeschrieben ist

Das WHLKG 2015 schreibt Betreiberinnen und Betreibern eine einwandfreie Instandhaltung sowie einen sicheren Betrieb ihrer Heizungsanlagen vor – üblicherweise einmal jährlich. Die Überprüfungsintervalle für Abgasmessungen von Gasgeräten richten sich nach der Nennwärmeleistung: unter 26 kW alle vier Jahre, bis 50 kW alle zwei Jahre, über 50 kW jährlich. Die gesetzliche Überprüfung ersetzt nicht die regelmäßige Wartung nach Herstellervorgaben. (wien.gv.at)

RND empfiehlt, das eigene Gerät entsprechend den Vorgaben des Herstellers regelmäßig warten zu lassen und dabei auch den Prüfbericht sowie die nächste gesetzliche Überprüfung im Blick zu behalten.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Eine fixe Austauschfrist gibt es nicht. Als Orientierung gelten oft 15 bis 20 Jahre; entscheidend sind Zustand und Reparaturkosten. „Alter allein ist kein ausreichender Grund für einen Wechsel“, so RND. Wer vor der Heizperiode einen Termin vereinbart, kann die Anlage überprüfen lassen, bevor sie täglich gebraucht wird.

RND Installationen- und Kundendienst GmbH bietet in Wien und Niederösterreich Wartung, Reparatur und Service für Gasthermen an.