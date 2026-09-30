Lebensmittelwarnung: Mangos aus Ägypten wegen Pflanzenschutzmittelrückständen

Wien (OTS) -

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor Mangos des Inverkehrbringers Green Global Handels FlexCo. Grund dafür sind Pflanzenschutzmittelrückstände, die über den festgelegten Höchstgehalten liegen. Das Produkt wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.

Produkt: Mangos / Ägypten

Inverkehrbringer: Green Global Handels FlexCo

Chargen-Nummer: offene Ware

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucher:innen, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Inverkehrbringer zu reklamieren.