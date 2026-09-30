- 30.09.2026, 14:46:03
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- OTS0165
Lebensmittelwarnung: Mangos aus Ägypten wegen Pflanzenschutzmittelrückständen
Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor Mangos des Inverkehrbringers Green Global Handels FlexCo. Grund dafür sind Pflanzenschutzmittelrückstände, die über den festgelegten Höchstgehalten liegen. Das Produkt wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.
- Produkt: Mangos / Ägypten
- Inverkehrbringer: Green Global Handels FlexCo
- Chargen-Nummer: offene Ware
Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucher:innen, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Inverkehrbringer zu reklamieren.
Rückfragen & Kontakt
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH - Fachbereich Kommunikation und
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Telefon: +43 (0)50 555-25000
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ages.at
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