Wiener Klang für junge Generationen

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat den US-amerikanischen Unternehmer und Kulturliebhaber Eric Pike sowie die Spitze der Wiener Symphoniker zu einem persönlichen Austausch im Rathaus begrüßt. Im Mittelpunkt des Treffens standen die internationale Bedeutung Wiens als Musikstadt und die Frage, wie das über Jahrhunderte gewachsene kulturelle Erbe der Stadt auch für kommende Generationen lebendig gehalten werden kann. Eric Pike, Eigentümer und Geschäftsführer der Bel Canto Music & Cultural Initiatives GmbH mit Sitz in Wien, Alexander Wrabetz, Aufsichtsratspräsident der Wiener Symphoniker, und Intendant Jan Nast präsentierten in diesem Zusammenhang ihre Pläne für eine neue, langfristige Partnerschaft.

Über zwei Schienen soll die gemeinsame Initiative insbesondere die nächste Generation an klassische Musik heranführen: Zum einen sollen Schüler*innen für die Welt der klassischen Musik begeistert und damit als Publikum der Zukunft gewonnen werden. Zum anderen geht es um die gezielte Förderung des musikalischen Nachwuchses für die Wiener Symphoniker und damit um die Weitergabe und Bewahrung der Wiener Musiktradition.

„Wien verfügt über ein außergewöhnliches kulturelles Angebot, das über Jahrhunderte gewachsen ist und bis heute Menschen weit über Wien und Österreich hinaus bewegt“, erklärt Eric Pike sein Engagement in dieser Sache. „Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern möchten wir auf diesem großartigen Fundament aufbauen. Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, dass auch die nächste Generation klassische Musik für sich entdeckt, versteht und sich dafür begeistert.“

Alexander Wrabetz unterstreicht: „Ich freue mich, dass wir mit Eric Pike einen starken und kulturbegeisterten Partner für dieses wichtige Thema gefunden haben. Für uns als Orchester bedeutet dieses Programm eine strategische Nachwuchspflege für das Publikum von morgen und den Erhalt des Wiener Klangs durch neue Kolleginnen und Kollegen bei den Wiener Symphonikern“.

Auch der Wiener Bürgermeister begrüßte das geplante Engagement: „Die Wiener Kulturinstitutionen leisten Außergewöhnliches und ihre Strahlkraft reicht weit über unsere Stadt hinaus. Dass diese Arbeit einen internationalen Unternehmer wie Eric Pike nach Wien führt, um sich gemeinsam mit den Wiener Symphonikern für die Zukunft der klassischen Musik zu engagieren, ist ein schönes Zeichen für die Aktualität unseres kulturellen Erbes. Diese Initiative kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Arbeit der Wiener Symphoniker und damit den weltberühmten ,Wiener Klang‘ auch für zukünftige Generationen zu erhalten und weiterzuentwickeln.“

Über Eric Pike:

Eric Pike ist amerikanischer Unternehmer mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Energieinfrastruktur. Als langjähriger Chairman und CEO baute er das Familienunternehmen Pike Corporation zu einem der führenden Infrastrukturdienstleister der USA aus, mit zuletzt rund 12.000 Mitarbeiter*innen und über drei Milliarden US-Dollar Umsatz. Eric Pike engagiert sich seit vielen Jahren für Bildung und Kunst und war unter anderem in zahlreichen Schulvorständen sowie in Beiräten von Kunst- und Kulturinstitutionen tätig.