Tools at Work feiert 40 Jahre „Apple Intelligenz“: Vom ersten Mac zur KI-Kompetenz

Wien (OTS) -

Seit 40 Jahren begleitet Tools at Work die Entwicklung von Apple Technologie im Zusammenspiel mit systemübergreifenden IT-Anforderungen. Was 1986 mit dem Vertrieb von Apple Computern begann, entwickelte sich zu einem breit aufgestellten IT-Systemhaus mit mehreren Standorten in der Wiener Zirkusgasse, rund 35 Mitarbeitenden, einem Jahresumsatz von rund 11 Mio EUR sowie Kunden in ganz Österreich und darüber hinaus.

Den ersten Mac nach Wien gebracht

Firmengründer Walter Kuntner lernte 1986 als Architekturstudent in den USA den ersten Macintosh kennen und brachte die Technologie nach Wien. Gemeinsam mit Partnern und seiner Frau Berenice Kuntner baute er zunächst das Unternehmen Hard+Soft auf. 1996 folgte die Gründung von Tools at Work, anfangs mit Fokus auf Desktop Publishing und Video.

Apple Kompetenz als Basis für breitere IT-Lösungen

Heute reicht das Leistungsspektrum deutlich über Apple Anwendungen hinaus. Tools at Work betreut Apple-, Windows- und hybride Umgebungen und bietet IT-Beratung, Netzwerktechnik, Client Management, Cloud- und Microsoft-365-Lösungen, IT-Security, Monitoring, MDM, DEP, Backup sowie Storage-Lösungen an. Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei die persönliche Betreuung.

Apple Reparaturen werden vorwiegend in der hauseigenen, zertifizierten Werkstatt durchgeführt. Bei System- oder Softwareproblemen hilft das Support-Team inhouse, vor Ort oder remote. Das Unternehmen ist zudem in den Bereichen Apple Education sowie Video- und Audiotechnik aktiv. Die Schwesterfirma ToolsOnAir entwickelt zudem international genutzte renommierte Broadcasting-Lösungen.

Der Kundenkreis umfasst Privatanwender, Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen sowie öffentliche Institutionen und Bildungseinrichtungen. Die Aktivitäten reichen mittlerweile über Österreich hinaus bis nach Deutschland, Spanien, Schweden und in die USA.

Zukunftsthema Künstliche Intelligenz

Mit der hauseigenen „Taskforce KI“ richtet Tools at Work den Blick verstärkt auf die praktische Nutzung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Auswahl geeigneter KI-Anwendungen, individuelle KI-Strategien, sichere Integration sowie Schulungen und konkrete KI-Workflows.

„Technologien verändern sich, aber die Anforderungen der Kunden bleiben im Kern gleich: Sie brauchen Lösungen, die funktionieren und langfristig tragfähig sind“, erläutert Walter Kuntner.

Auch 40 Jahre nach den ersten Apple Aktivitäten setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus technologischem Know-how, persönlicher Beratung und langfristiger Kundenbetreuung – und bleibt damit ein verlässlicher Partner in herausfordernden Zeiten.