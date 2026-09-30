  • 30.09.2026, 14:15:32
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FSG GÖD Bundesfrauenkongress: Neugewähltes Team stellt Weichen für die Zukunft der Frauen im öffentlichen Dienst

Susanne Schubert als Frauenvorsitzende der FSG GÖD wiedergewählt

Wien (OTS) - 

Am 30.9.2026 trat der Bundesfrauenkongress der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafteri:innen in der GÖD (FSG GÖD) zusammen. Neben der Vernetzung und dem gewerkschaftlichen Austausch stand die Neuwahl des Gremiums im Mittelpunkt des Kongresses. Zur FSG GÖD-Bundesfrauenvorsitzenden wurde Susanne Schubert mit 98,65 % der Stimmen wiedergewählt. Gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen Katharina Walch und Tanja Hierzberger sowie dem neugewählten Frauenvorstand vertritt sie künftig die Interessen der Kolleginnen im öffentlichen Dienst.

Schwerpunkte für die kommende Funktionsperiode

Das neu gewählte Team betonte die Dringlichkeit gewerkschaftlicher Frauenpolitik im öffentlichen Dienst:

„Wir kämpfen weiterhin mit voller Kraft für faire Arbeitsbedingungen, echte Lohngerechtigkeit und beste Perspektiven für alle Frauen im öffentlichen Dienst. Gemeinsam packen wir die Herausforderungen der Zukunft an!“, so FSG-GÖD Bundesfrauenvorsitzende Susanne Schubert.

Zu den zentralen Themen und Anliegen des Kongresses gehörten unter anderem:

  • Erweiterung der Maßnahmen gegen die Einkommensschere im öffentlichen Dienst
  • Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und flexiblen Arbeitszeitmodellen.
  • Anrechnung von Pflege- und Karenzzeiten

Mit dem gestärkten Team geht die FSG GÖD-Frauenvertretung geschlossen und entschlossen in die neue Funktionsperiode.

Rückfragen & Kontakt

FSG GÖD – Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen

Ramona Schwarzbauer
+43 664 780 088 92
[email protected]
www.fsggoed.at

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