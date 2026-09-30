CHG Rechtsanwälte führt Tiroler KI-Leuchtturmprojekt ATLAS an

Innsbruck (OTS) -

Tirol setzt auf souveräne KI-Infrastruktur für Unternehmen

Wie können Unternehmen die Chancen von Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Daten behalten? Mit dem Tiroler Leuchtturmprojekt ATLAS wird darauf eine konkrete Antwort entwickelt.

Unter der Führung von CHG Rechtsanwälte entsteht gemeinsam mit MINDSTREAM, GHP Steuerberatung und der FH Kufstein Tirol eine sichere und flexible Infrastruktur für den Einsatz von KI. Im Mittelpunkt steht der ATLAS Control Layer, der Datenzugriffe, KI-Modelle und Berechtigungen steuern und transparent dokumentieren soll.

Erprobt wird das Konzept zunächst in der Rechts- und Steuerberatung. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen anschließend auch auf andere Branchen übertragbar sein.

ATLAS soll damit einen praxisnahen Beitrag zu mehr digitaler Souveränität und einem sicheren KI-Einsatz in Tiroler Unternehmen leisten.