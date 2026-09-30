  • 30.09.2026, 12:01:06
  • /
  • OTS0126

FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron (multicash) schließt sich mit COPS (corima) zusammen

Köln/Wien (OTS) - 

Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS (corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region. Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die CFO-Suite von morgen.

In einem wichtigen Wachstumsschritt für die Softwarelösungen multicash und corima hat sich Omikron, Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors FLEX Capital, mit COPS zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Unternehmen künftig eine durchgängige Lösung für zentrale CFO-Prozesse aus einer Hand. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Omikron und COPS arbeiten bereits seit Jahren als Produktpartner zusammen und betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden. multicash ist auf Zahlungsverkehr und Cash Management spezialisiert, corima auf Corporate Treasury, Risikomanagement, Accounting und Liquiditätsmanagement. Die Gruppe beschäftigt rund 150 Mitarbeitende in Köln, Wien, Wetzlar und Hamburg, mehr als 700 direkte Corporate-Kunden vertrauen bereits auf ihre Lösungen. Geführt wird sie von Dr. Daniel Appelhoff als CEO sowie den bisherigen COPS-Geschäftsführern Lukas Steiner, Martin Zavadil und Christopher Lapp.

"Der Markt 'Software of the CFO Office' verlangt zunehmend nach integrierten Lösungen statt einzelner Bausteine", sagt Peter Kautz, Partner bei FLEX Capital. "Omikron haben wir 2023 mit der strategischen Perspektive erworben, eine führende Plattform für diese Themen aufzubauen. Mit COPS kommen wir diesem Ziel nun entscheidend näher."

"Liquidität ist für Unternehmen längst eine strategische Steuerungsgröße - und dafür brauchen CFOs Transparenz vom einzelnen Zahlungsvorgang bis zur Treasury-Entscheidung", sagt Dr. Daniel Appelhoff, CEO von Omikron.

"Payments und Treasury gehören zusammen - das erleben wir jeden Tag im Austausch mit unseren Kunden", sagt Lukas Steiner, Geschäftsführer von COPS.

Über FLEX Capital

FLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern und Software-Spezialisten gegründeter Private-Equity-Fonds und investiert in profitable, bootstrapped Unternehmen aus dem Software- und Tech-Mittelstand im DACH-Raum. Weitere Informationen unter www.flex.capital.

Rückfragen & Kontakt

Michelle Gerstberger
FLEX Capital - Director Marketing & Communications
[email protected]
+49 160 938 388 98
flex.capital/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FLEX Capital Management GmbH

Rückfragen & Kontakt

Michelle Gerstberger
FLEX Capital - Director Marketing & Communications
[email protected]
+49 160 938 388 98
flex.capital/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright