Start der neuen ORF/ARD-Degeto-Krimireihe „Tiroler Blut“ mit Ursula Strauss

Wien (OTS) -

Ermittlerin, Familienmensch und Kämpferin für das Gute: Im Mittelpunkt der neuen ORF/ARD-Degeto-Krimireihe „Tiroler Blut“ steht Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber, die dank ihrer internationalen Ausbildung und ihres unfehlbaren Spürsinns die erfolgreichste Ermittlerin Innsbrucks ist. Als Bindeglied einer über drei Generationen gewachsenen Polizistenfamilie, die gemeinsam unter einem Dach lebt, wird sie bei ihrer Arbeit auch mit dem ganz unterschiedlichen Umgang, Verbrechen aufzuklären, konfrontiert. „Der erste Schuss“ gibt zum Auftakt am Montag, dem 5. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 (bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) jede Menge Rätsel auf. „Am Abgrund“ geht es am Montag, dem 12. Oktober, weiter.

An der Seite von Ursula Strauss standen in Tirol und Wien u. a. Noah L. Perktold (auch ab 1. Oktober in „Bruno – Der junge Kreisky“ im Kino) und Sven-Eric Bechtolf als Drei-Generationen-Trio sowie Kai Ivo Baulitz, Allegra Tinnefeld, Alina Fritsch und Klaus Windisch vor der Kamera. In Episodenrollen sind u. a. Aaron Karl, Harald Schrott, Susanne Michel und Jakob Seeböck (Teil 1, 5. Oktober) sowie Cornelius Obonya und Martin Leutgeb (Teil 2, 12. Oktober) zu sehen. Inszeniert wurden die ersten beiden Filme „Der erste Schuss“ und „Am Abgrund“ von Matthias Tiefenbacher nach Drehbüchern von Grimme-Preisträger Christian Jeltsch.

Tiroler Blut – Der erste Schuss (Montag, 5. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Mit u. a. Aaron Karl, Harald Schrott, Susanne Michel und Jakob Seeböck in Episodenrollen

In drei Generationen ist die Familie Gruber eng in der Innsbrucker Polizei verwurzelt: Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf), ehemaliger Gruppeninspektor, ist mittlerweile im Ruhestand, dessen Tochter Fanny (Ursula Strauss) hat sich zur erfolgreichsten Ermittlerin des Innsbrucker Kommissariats hochgearbeitet, und nun tritt auch deren Sohn Tobi (Noah L. Perktold) in die Fußstapfen. Wie alles, was Tobi macht, tut er auch dies mit vollem Engagement, mit voller Leidenschaft. Sein erster eigenverantwortlicher Einsatz als Inspektor führt ihn zu einem gewalttätigen Familienvater.

Die Lage an Ort und Stelle ist unübersichtlich: eine verängstigte Familie, ein gefährlicher Vater, der betrunken ist und droht, seinen aggressiven Hund auf Tobi zu hetzen. Die Situation eskaliert und ein Schuss fällt, der nicht nur den Hund tötet, sondern auch den Familienvater lebensgefährlich verletzt. Hat Tobi die Kontrolle verloren, zu schnell geschossen, wie Nadine (Marlene Hauser), die misshandelte Ehefrau, plötzlich behauptet? Fanny spürt, dass mehr hinter dem Familiendrama steckt, beginnt auf eigene Faust und gegen ausdrückliche Anweisung zu ermitteln – und gefährdet damit ihre Karriere.

„Tiroler Blut“ ist eine Produktion der filmpool fiction und Rundfilm in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto Film für die ARD mit Unterstützung von FISAplus, ABA, Fernsehfonds Austria und der Cine Tirol Film Commission.