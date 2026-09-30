  • 30.09.2026, 11:54:33
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Stärkste Fußball-Übertragung des Jahres auf PULS 4: UEFA Nations League-Duell Spanien-Kroatien gestern zur Primetime

Mit 16,6 Prozent Marktanteil (E12-49) und durchschnittlich 218.000 Seher:innen (E12+) war das Match am Dienstagabend die reichweitenstärkste Fußballübertragung 2026 auf PULS 4.

Wien (OTS) - 

Auf der Streaming-Plattform JOYN war das Match mit 37.651 Video Views und 1,4 Mio. Minuten Watchtime der stärkste Livestream am 29. September. Am kommenden Freitag und Montag folgt das Frankreich-Doppel in der UEFA Nations League um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4. Am 2. Oktober empfängt die „Équipe Tricolore“ zum Heimdebüt von Trainer Zinedine Zidane in Paris Italien zum großen Klassiker. Die Franzosen starteten mit zwei 1:0-Siegen in die UEFA Nations League. Die „Squadra Azzurra“ von Coach Roberto Mancini konnte nach der Auftaktniederlage gegen Belgien mit einem 4:1-Sieg in der Türkei Selbstvertrauen tanken. Am 5. Oktober ist Belgien im Stade de France zu Gast.

Die Top-Spiele der UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4

Freitag, 2. Oktober 2026

Frankreich vs. Italien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Field Reporter & Experte: Mario Hochgerner
  • Kommentator: Florian Knöchl

Montag, 5. Oktober 2026

Frankreich vs. Belgien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Field Reporter & Experte: Florian Knöchl
  • Kommentator: Mario Hochgerner

UEFA Nations League: Frankreich vs. Italien am 2. Oktober 2026 und Frankreich vs. Belgien am 5. Oktober 2026 jeweils um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]

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