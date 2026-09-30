„9 Plätze – 9 Schätze“: Vorarlberg sucht schönsten Platz 2026

Wien (OTS) -

So viele wunderbare Plätze hat Vorarlberg zu bieten – und der schönste soll auch heuer wieder in der großen ORF-Erfolgs-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt werden. Diese ist am Nationalfeiertag, am 26. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen. Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg hat sich auf den Weg gemacht und wunderschöne Naturjuwele entdeckt. Dieses Jahr stehen die Alpe Klesenza am Fuße der Roten Wand im Biosphärenpark Großes Walsertal, die Wallfahrtskirche St. Corneli in Feldkirch-Tosters und das Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals in der Montafoner Gemeinde Tschagguns zur Wahl. Der ORF Vorarlberg stellt täglich einen dieser besonderen Orte vor:

Mittwoch, 30. September: Alpe Klesenza

Donnerstag, 1. Oktober: Wallfahrtskirche St. Corneli

Freitag, 2. Oktober: Gebiet Tilisuna

ORF Radio Vorarlberg, vorarlberg.ORF.at, die Social-Media-Kanäle – Instagram und TikTok (orfvorarlberg) sowie Facebook (ORF Vorarlberg) – und „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) präsentieren die Einzigartigkeit der drei Plätze als Anwärter aus Vorarlberg. Ab 2. Oktober 2026 entscheidet dann das Publikum, welcher Platz Vorarlberg bei der TV-Show am 26. Oktober vertreten wird. Die Telefone fürs Voting sind von 2. Oktober ab 19.00 Uhr bis 6. Oktober um 23.59 Uhr offen. Welcher Ort für Vorarlberg ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs geht, wird am 8. Oktober in den Medien des ORF Vorarlberg verkündet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Vorarlberg ist reich an besonderen Orten mit ihrer Schönheit, ihrer Geschichte und ihrem unverwechselbaren Charakter. Drei dieser beeindruckenden Plätze hat Christiane Schwald-Pösel besucht und stellt sie nun vor. Es liegt dann an den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, abzustimmen, welches dieser Juwele der ORF Vorarlberg ins österreichweite Rennen um den schönsten Platz Österreichs schicken wird.“