  • 30.09.2026, 11:31:32
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FPÖ – Nepp: Nur Ludwig macht Babler noch die Mauer

Bürgermeister auf verlorenem Posten

Wien (OTS) - 

„Während sich immer mehr Genossen von Chaos-Vizekanzler Babler abwenden, klammert sich ausgerechnet der einst mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig an ihn. Wenn selbst langjährige Wegbegleiter wie Christian Deutsch aus dem engsten Wiener SPÖ-Umfeld Babler öffentlich den Rückzug nahelegen, Ludwig ihm aber weiter die Mauer macht, sagt das alles. Ludwig hält an einem gescheiterten Parteichef, dessen Erfinder er ist und einer gescheiterten Bundesregierung, bei der er als maßgeblicher Strippenzieher fungiert hat, fest, weil er so langsam seine eigenen Felle in Wien davonschwimmen sieht. Mit Babler gerät daher auch das ohnehin bereits mehr als angeschlagene System Ludwig immer stärker ins Wanken.“

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