Festakt der Österreichischen Staatsdruckerei: Sichere Identität für Menschen, Wirtschaft und Demokratie

Wien (OTS) -

Erfolgreiches Hochtechnologieunternehmen begeht seinen 222. Geburtstag - OeSD-Generaldirektor Lackner: „Staatsdruckerei bleibt innovativ und investiert, damit Menschen, Wirtschaft und Demokratie sicher sind“

Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner und Innovationsminister Peter Hanke sowie hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Medien beging heute die Österreichische Staatsdruckerei (OeSD) in einem Festakt in der Wiener Hofburg ihren 222. Geburtstag. Das österreichische Traditionsunternehmen hat sich von der 1804 von Kaiser Franz I. gegründeten Druckerei zu einem international erfolgreichen High-Tech-Unternehmen für sichere Identität entwickelt.

„Mit unseren hochsicheren Reisepässen, Personalausweisen und elektronischen Identitäten gewährleisten wir, worauf es heute mehr denn je ankommt - sichere Identität, damit man immer weiß, mit wem man es zu tun hat. Wir bleiben innovativ und investieren, damit Menschen, Wirtschaft und Demokratie sicher sind“, so OeSD Generaldirektor Helmut Lackner.

OeSD Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Strohmayer betonte die Rolle des Unternehmens als enger Partner für den Staat Österreich: „Sichere Identität ist unverzichtbarer Bestandteil nationaler Resilienz. Wir sind stolz darauf, mit unserer Arbeit zur Sicherheit Österreichs und aller Bürger beitragen zu dürfen.“

Karner: Sichere Identität duldet keine Fehler

Innenminister Gerhard Karner betonte, dass der Schutz und der sichere Nachweis der persönlichen Identität zu den Kernaufgaben eines jeden demokratischen Staates gehören. Beim Thema der sicheren Identität dürfe es laut Karner weder im analogen noch im digitalen Raum zu Fehlern kommen. Daher stelle der Staat höchste Qualitätsansprüche an Identitätsdokumente und Nachweise, welche durch die Österreichische Staatsdruckerei stets zuverlässig erfüllt würden. In diesem Zusammenhang lobte der Innenminister die neue Generation von Reisepässen, deren quantensicherer QR-Code sich mithilfe einer kostenlosen Prüf-App auch von Laien einfach kontrollieren lasse.

Hanke: Mit kontinuierlicher Innovation zum „hidden champion“

Innovationsminister Peter Hanke erklärte beim Festakt, die Österreichische Staatsdruckerei habe sich zu einem „hidden champion“ entwickelt, der auf besondere Weise für Innovation „made in Austria“ und österreichisches Spezial-Wissen stehe. „Auch in einer global hochkompetitiven Branche mit großen Playern zeigt die Österreichische Staatsdruckerei, was mit kontinuierlicher Innovation und gezielter Weiterentwicklung des Standorts alles möglich ist“, sagte Hanke.

Qualität, Innovation und hybrides Portfolio als Erfolgsfaktoren

Claudia Schwendimann, CEO der OeSD International, gab Einblicke in die Branche, welche zunehmend auf gesamtheitliche ID-Lösungen inklusive digitaler Komponenten setze: „Dank unserer Vorreiterrolle im Bereich sichere digitaler Identität sind wir auch in diesem Bereich bestens positioniert. Unser Know-how und unsere Lösungen international gefragt.“

Robert Schächter, CEO der OeSD Holding, hob zum Abschluss des Festaktes die Bedeutung des hochqualifizierten OeSD Teams hervor: “Wir setzen weiter auf Qualität, Innovation und ein hybrides Portfolio. Wir sind sicher, rasch und im internationalen Umfeld wettbewerbsfähig. Unsere mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten exzellent zusammen, um weiter für unsere Kunden das beste Produkt und die beste, sicherste Leistung zu erbringen.“