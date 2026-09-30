40 Jahre Grüne Frauen Wien: Großes Jubiläumsfest am 3. Oktober in der Wiener Sargfabrik

Wien (OTS) -

Seit 1986 kämpfen die Grünen Frauen Wien für Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und ein Leben frei von Gewalt. Am 3. Oktober feiern sie in der Sargfabrik - exakt am Gründungstag - ihr 40-jähriges Bestehen und richten den Blick von vier Jahrzehnten feministischer Politik in die Zukunft. Die Geschichte der Grünen Frauen Wien ist eng mit der Entstehungsgeschichte der Grünen verbunden. Der Grünen Frauenorganisation ging es von Beginn an nicht nur um feministische Politik für alle, sondern auch um Macht- und Repräsentationsfragen innerhalb der Grünen. Bereits bei der folgenden Landesversammlung wurde eine Mindestparität bei Listenwahlen und grünen Funktionen beschlossen.



Wie notwendig dieser Kampf war, zeigte sich auch im ersten grünen Parlamentsklub: Freda Meissner-Blau war die einzige Frau neben sieben Männern. Auch innerhalb der Partei mussten Frauen zunächst um Mitsprache, Strukturen und Ressourcen kämpfen, mit Erfolg. Die Frauenorganisation wurde zur Teilorganisation und ab 1988 mit einem eigenen Budget ausgestattet. 1987 entstand das erste grüne Frauenprogramm. Damalige Forderungen wie etwa Schwangerschaftsabbrüche auf Krankenschein, eine Beschwerdestelle gegen Sexismus in der Werbung, die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensformen im Wohnbau, die Anerkennung von Vergewaltigung in der Ehe als Straftat, die Verankerung sexueller Belästigung im Arbeitsrecht sowie die Koppelung der Parteienförderung an Frauenquoten zeigen, wie viel durch hartnäckige Grüne Politik erreicht wurde, aber auch, wie viele dieser Themen immer noch verhandelt werden müssen.



Feministische Errungenschaften sind nicht selbstverständlich

Der Fall Pelicot, Femizide, Männerbünde im Weinkeller und gesellschaftspolitische Rückschritte auf vielen Ebenen zeigen, wie aktuell feministische Politik ist. „Wir sehen gerade, wie fragil feministische Errungenschaften sind. Kürzungen der sozialen Infrastruktur treffen Frauen und Mädchen besonders hart und gefährden den sozialen Zusammenhalt. Deshalb stellen wir uns entschieden gegen Einsparungen, die gemeinnützige Organisationen und soziale Unternehmen schwächen“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

„Wir fordern faire Löhne, soziale Absicherung, Kinderbetreuung, die auch als Arbeit betrachtet wird, und eine gerechte Verteilung von Care-Arbeit. Wir kämpfen für eine Zukunft, in der niemand zwischen Kindern, Beruf und finanzieller Unabhängigkeit wählen muss“, so Julia Malle, stv. Klubobfrau und Sprecherin der Grünen Frauen Wien.



Ein Leben frei von Gewalt

Ein zentrales Anliegen von damals und heute ist, dass Frauen sicher und frei von Gewalt leben können. "Die zahlreichen Fälle von Gewalt gegen Frauen und Femizide in Österreich zeigen, wie groß der Handlungsbedarf weiterhin ist. Dafür braucht es konsequenten Gewaltschutz, Prävention und ein Rechtssystem, das Betroffene schützt. Vergewaltigungsnetzwerke zeigen, dass wir nicht nur Täter, sondern auch Strukturen, Mitwissende und Systeme des Wegschauens in den Blick nehmen müssen“, so Pühringer und Malle.



Auch im Sexualstrafrecht sehen die Grünen Frauen Wien dringenden Reformbedarf. „Vor 40 Jahren haben Frauen dafür gekämpft, dass Vergewaltigung in der Ehe überhaupt als Unrecht anerkannt wird. Heute kämpfen wir dafür, dass im Sexualstrafrecht endlich die Zustimmung im Mittelpunkt steht. Feministische Politik hat viel verändert und sie ist dringender denn je nötig“, so Pühringer und Malle.



40 Jahre zurückblicken – und gemeinsam nach vorne

Beim Jubiläumsfest am 3. Oktober wollen die Grünen Frauen Wien deshalb nicht nur vergangene Kämpfe und Erfolge würdigen, sondern in die Zukunft blicken. Mit Wegbereiter:innen aus Wien und den Bundesländern, Aktivist:innen sowie überparteilichen Bündnispartner:innen feiern die Grünen Frauen ihr 40-jähriges Bestehen. Durch den Abend führt die Künstlerin und Autorin Denice Bourbon. Musikalische und weitere Acts (z. B. Kabarett von Flona - selfmade feminist) begleiten das Programm.



40 Jahre Grüne Frauen Wien – Das Fest

Mit: u. a. Leonore Gewessler, Alma Zadić, Meri Disoski, Sigi Maurer, Judith Pühringer, Julia Malle und zahlreichen Wegbereiter:innen und Mitstreiter:innen aus Politik und Zivilgesellschaft

Wann: Samstag, 3. Oktober 2026. Einlass ab 18:30 Uhr, Festakt ab 20:00 Uhr

Wo: Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien