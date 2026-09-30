PH Wien verzeichnet Rekordzulauf

Wien (OTS) -

Die Pädagogische Hochschule Wien startet mit einer historisch hohen Zahl an Studienanfänger*innen in das neue Studienjahr. Das große Interesse unterstreicht die Attraktivität pädagogischer Berufe und ist für die PH Wien ein starkes Signal für die Zukunft von Bildung und Schule.

Mehr Studierende in pädagogischen Studien bedeuten auch mehr Menschen, die sich dafür entscheiden, Schule und andere Bildungsräume aktiv mitzugestalten. Insgesamt 1.127 Bewerber*innen interessierten sich beispielsweise rein für den Studienzweig der Primarstufe an der PH Wien. Nach dem Aufnahmeverfahren wurden die 520 bestgeeigneten Bewerber*innen für einen Studienplatz ausgewählt.

Die Entwicklung an der PH Wien steht zugleich in einem größeren österreichweiten Trend: Im Wintersemester 2025/26 waren an Österreichs Hochschulen insgesamt 407.485 Studierende eingeschrieben. Auch an den Pädagogischen Hochschulen stieg die Zahl der ordentlichen Studierenden gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent.

„Das wachsende Interesse an pädagogischen Studien zeigt, dass junge Menschen bereit sind, Verantwortung für Bildung und für die Zukunft unserer Gesellschaft zu übernehmen. Gerade in einer vielfältigen Stadt wie Wien brauchen wir hervorragend ausgebildete Pädagog*innen, die unterschiedliche Lebensrealitäten verstehen und professionell mit Vielfalt umgehen können“, betont Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger.

Pädagog*innen für eine vielfältige Gesellschaft

Mehrsprachigkeit, unterschiedliche soziale und kulturelle Lebensrealitäten, Digitalisierung und Chancengerechtigkeit prägen den Bildungsalltag zunehmend. Mit Urban Diversity Education (UDE) greift die PH Wien diese gesellschaftlichen Entwicklungen auf und bereitet zukünftige Pädagog*innen darauf vor, Vielfalt professionell zu gestalten.

Gemeinsam in den Studienstart

Mit den Welcome Days von 1. bis 5. Oktober 2026 begleitet die PH Wien ihre Studienanfänger*innen beim Einstieg in Studium und Hochschulgemeinschaft. Neben Orientierung und Austausch erhalten die neuen Studierenden erste Einblicke in Urban Diversity Education und deren Bedeutung für Schule und Unterricht.

„Wir wollen Studierende nicht nur fachlich auf ihren Beruf vorbereiten. Wir wollen sie dazu befähigen, Bildung in einer vielfältigen Gesellschaft aktiv, reflektiert und verantwortungsvoll mitzugestalten“, so Herzog-Punzenberger.