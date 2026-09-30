Neuer INVED-Report: Prorussische Narrative im österreichischen Informationsraum massiv verbreitet

Wien (OTS) -

Neben einer Analyse von mehr als 2.500 Social-Media-Kommentaren betrachtet der Report auch Inhalte, die durch die Algorithmen der Plattformen proaktiv ausgespielt wurden, sowie die Erfahrungen der ukrainischen Community in Österreich. Darüber hinaus untersucht er Mechanismen, historische Rahmenbedingungen und Kanäle russischer Propaganda über Social Media hinaus.

Bei den untersuchten Social-Media-Postings waren im Durchschnitt rund 75 Prozent der Reaktionen entweder offen prorussisch oder durch Hassrede, Whataboutism und Relativierung geprägt. Die Analyse beschränkte sich dabei auf Reaktionen zu ausgewählten Themen. Untersucht wurden Social-Media-Beiträge von Politikerinnen und Politikern sowie Medien zum ukrainischen Nationalfeiertag und zum Thema russische hybride Kriegsführung.

INVED dokumentierte darüber hinaus mehrere Fälle, in denen Nutzern in Österreich Inhalte der russischen Propaganda proaktiv durch Social-Media-Algorithmen angezeigt wurden, obwohl sie den betreffenden Accounts nicht folgten.

Ein weiteres Kapitel behandelt die Erfahrungen der ukrainischen Community in Österreich. Mehr als drei Viertel der Befragten waren mit faktenfernen Narrativen der Täter-Opfer-Umkehr, Relativierung und Rechtfertigung konfrontiert.

Abgerundet wird der Report durch Kommentare von in Österreich ansässigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Journalismus. Der Report ist auf der INVED-Website (siehe Link im Kontaktfeld) als PDF abrufbar.