Warum die BikeHotels Südtirol die 1. Adresse südlich der Alpen sind

Reischach/Bruneck (OTS) -

Ein guter Bikeurlaub beginnt nicht erst auf dem Trail. Er beginnt mit der Frage: Wo gibt es die passende Tour, den besten Tipp für den Tag und ein Hotel, in dem sich Biker wirklich willkommen fühlen? Die Antwort darauf geben die BikeHotels Südtirol.

28 zertifizierte Hotels haben sich ganz dem Urlaub auf zwei Rädern verschrieben – vom Mountainbike über Gravel- und Rennrad bis zum E-Bike. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um eine entspannte Genusstour, viele Höhenmeter oder einen technisch anspruchsvollen Trail geht. Jeder findet hier sein persönliches Bike-Erlebnis.

Tourentipp statt Standardprogramm: Die Gastgeber der BikeHotels Südtirol sind selbst begeisterte Biker und kennen ihre Region. Sie wissen, welcher Trail zur aktuellen Kondition passt, wo eine lohnende Einkehr wartet oder welche Tour bei den jeweiligen Wetterbedingungen besonders viel Spaß macht. Dazu kommen geführte Touren, Bikeverleih, sichere Abstellmöglichkeiten, Werkstätten, Waschplätze und Wäscheservice.

Nach der Tour beginnt der Genuss: Nach den Kilometern im Sattel wartet die andere Seite des Bikeurlaubs: Wellness, Sportmassagen, Pools und Saunen sowie regionale Küche mit alpinen und mediterranen Einflüssen. Auf der Terrasse bei einem kühlen Getränk oder beim Abendessen entstehen schnell neue Bekanntschaften – denn gemeinsame Touren verbinden.

Biken, wenn anderswo längst Schluss ist: Das milde Klima Südtirols verlängert die Bikesaison weit über den Sommer hinaus. Während andernorts die Temperaturen sinken, bieten Südtirols Täler und Berge auch im Herbst beste Bedingungen für Touren.

Die 28 BikeHotels Südtirol haben ein gemeinsames Ziel: Bikeurlaub, der weit über die Kilometer hinausgeht.