ENERGIEALLIANZ Austria startet mit EMMA-Strom – Innovation am Markt

Wien (OTS) -

Stromverbraucher und Stromerzeuger können über Plattform Strom tauschen

Start am 5. Oktober - Stromsharing innerhalb desselben Netzgebiets

Netzübergreifende österreichweite Nutzung ab 5. April 2027 vorgesehen

Unternehmen starten bis Jahresende kostenlos

Ein Unternehmen erzeugt Strom. Ein anderes braucht ihn. EMMA-Strom bringt beide zusammen. Mit der neuen Peer-to-Peer-Stromsharing-Plattform der ENERGIEALLIANZ Austria können Erzeuger und Verbraucher künftig selbst entscheiden, mit wem sie erneuerbare Energie teilen oder von wem sie Strom beziehen möchten. EMMA-Strom startet am Montag, den 5. Oktober 2026. Unternehmen, die etwa mit ihrer Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugen, als sie selbst verbrauchen, können überschüssige Mengen gezielt mit ausgewählten Partnern teilen oder verkaufen. Umgekehrt können Unternehmen erneuerbaren Strom direkt von selbst gewählten Erzeugern beziehen. EMMA-Strom organisiert die dafür notwendigen Prozesse im Hintergrund. Mit EMMA-Strom nutzt die ENERGIEALLIANZ Austria die neuen Möglichkeiten des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes und setzt diese erstmals in eine innovative digitale Lösung für Peer-to-Peer-Stromsharing um. Dabei übernimmt das Unternehmen die Vorreiterrolle am Markt.

Startschuss für Peer-to-Peer in Österreich

Der Marktstart erfolgt mit Inkrafttreten der entsprechenden Regelungen im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG). EMMA-Strom fungiert dabei als Drehscheibe, unterstützt bei Anmeldung und Start und stellt die notwendigen vertraglichen Grundlagen bereit. EMMA-Strom wickelt außerdem die erforderlichen Kommunikationsprozesse mit Netzbetreibern ab, ermittelt die geteilten Energiemengen und erstellt die Abrechnungen. Die rechtlichen Grundlagen für Peer-to-Peer-Verträge treten mit dem ElWG am 1. Oktober 2026 in Kraft. Die technische Umsetzung erfolgt aufgrund der erforderlichen Anpassungen der Marktprozesse bei den Netzbetreibern stufenweise.

Stufenweiser Ausbau: zunächst innerhalb eines Netzgebiets

Zum Start von EMMA-Strom am 5. Oktober 2026 können Erzeuger und Verbraucher Strom miteinander teilen, wenn sich die beteiligten Zählpunkte im selben Netzgebiet befinden. Die netzübergreifende Nutzung ist in einer weiteren Ausbaustufe ab 5. April 2027 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt soll Stromsharing auch über die Grenzen einzelner Netzgebiete hinweg und damit österreichweit möglich sein. Peer-to-Peer Stromsharing setzt keine eigene Energiegemeinschaft als Rechtsperson voraus. Das Modell ermöglicht individuelle Energiepartnerschaften von Großindustrie bis zu Privathaushalten und eine gezielte Wahl der jeweiligen Vertragspartner. Einzige Einschränkung in der Startphase - bis zur netzübergreifenden Ausbaustufe müssen sich die beteiligten Zählpunkte im selben Netzgebiet befinden.

Privatkunden – Schwerpunkt ab März 2027

Ab März 2027 sollen dann auch Privatkundinnen und Privatkunden von den Vorteilen von EMMA-Strom überzeugt werden. Damit steht die Peer-to-Peer-Plattform auch Kundinnen und Kunden der regionalen Vertriebsgesellschaften Wien Energie, EVN und Burgenland Energie als zusätzliches Angebot zur Verfügung. Der bestehende Stromliefervertrag bleibt dabei bestehen und kann um die Möglichkeiten des Peer-to-Peer-Stromsharings ergänzt werden. Für die österreichweite, netzübergreifende gemeinsame Energienutzung gilt unabhängig von der Kundengruppe die nächste technische Ausbaustufe: Ab 5. April 2027 soll Peer-to-Peer-Stromsharing über Netzgebietsgrenzen hinweg österreichweit möglich sein. Voranmeldungen für die Plattform sind bereits jetzt möglich. Mittelfristig soll EMMA Strom Stromerzeuger und Stromverbraucher über alle Kundengruppen hinweg zusammenbringen. EMMA-Strom wird dabei bewusst nicht nur als technische Plattform positioniert, sondern als persönliche digitale Schnittstelle für neue Formen der Energienutzung. Zum Marktstart begleitet die ENERGIEALLIANZ Austria EMMA-Strom mit einer eigenen digitalen Informationswelt. Auf www.emma-strom.at werden Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Konditionen erklärt. Ein Erklärvideo vermittelt das Prinzip des Peer-to-Peer-Stromsharings, ein Folder erklärt, wie Unternehmen EMMA einsetzen können.

Sonderaktion für Unternehmen in der Startphase

Besonders interessant ist EMMA-Strom bereits in der Startphase etwa für Unternehmen mit eigener PV-Anlage: Mit einer speziellen Sonderaktion richtet sich EMMA-Strom gezielt an Großkunden, Unternehmen, Landwirte und öffentliche Einrichtungen: Vom 1. Oktober bis einschließlich 31. Dezember 2026 entfallen sämtliche Plattformnutzungsentgelte.

Überschüssiger Strom kann gezielt mit einem anderen Geschäftspartner geteilt werden. Das reicht vom Verkauf an Partnerunternehmen über die Verbindung eigener Standorte bis zu Energiepartnerschaften oder Stromspenden an Vereine. Den Preis für die geteilte Energie legt EMMA-Strom nicht fest; die Konditionen vereinbaren die Beteiligten selbst.



Über EMMA-Strom

EMMA-Strom ermöglicht Unternehmen, Landwirten, öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen, überschüssige erneuerbare Energie direkt miteinander im Peer-to-Peer-Modell zu teilen, ohne eine eigene Energiegemeinschaft gründen zu müssen. Zum Start ab 5. Oktober 2026 ist die gemeinsame Energienutzung zwischen Zählpunkten im selben Netzgebiet möglich. Die netzübergreifende österreichweite Nutzung ist ab 5. April 2027 vorgesehen. Voraussetzung für die Plattformnutzung ist unter anderem ein Smart Meter in erweiterter Konfiguration (IME) oder ein Lastprofilzähler sowie die entsprechende Zustimmung zur täglichen Übermittlung der Viertelstundenwerte. Die Plattformnutzung ist für Unternehmen bis Ende 2026 kostenlos.

Über ENERGIEALLIANZ Austria

Die EAA versorgt mit den regionalen Vertriebsgesellschaften aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie der Diskontmarke „Switch“ und dem Ökostromlieferanten „NATURKRAFT“ rund 2,6 Millionen Kundenanlagen mit Strom, Erdgas und Energiedienstleistungen. Mit EMMA-Strom erweitert die ENERGIEALLIANZ Austria ihr Angebot um eine digitale Stromsharing-Plattform für die gemeinsame Nutzung erneuerbarer Energie.