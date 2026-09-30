Aon Austria Marktreport 2026: Mehr Spielraum im Versicherungsmarkt – neue Risiken im Fokus

WIEN (OTS) -

Aon plc (NYSE: AON), ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, publiziert seinen Marktreport 2026 mit den wichtigsten Trends für den österreichischen Versicherungsmarkt, der sich laut fundierter Experteneinschätzung wieder dynamisch und zunehmend wettbewerbsorientiert zeigt.

Nach den herausfordernden Jahren der Hartmarktphase sorgen mehr Wettbewerb und zusätzliche Kapazitäten in zahlreichen Sparten für stabilere Rahmenbedingungen und neue Verhandlungsspielräume. Gleichzeitig bleiben Naturgefahren, geopolitische Unsicherheiten, Schadenentwicklung, regulatorische Anforderungen und technologische Risiken wesentliche Einflussfaktoren. Für Unternehmen werden eine hohe Risikoqualität, transparente Information und frühzeitige Vorbereitung damit zu entscheidenden Erfolgskriterien.

„ Der Report zeigt eine klare Belebung des Marktes. In mehreren Sparten steigt die Wettbewerbsintensität, Versicherer bauen ihre Kapazitäten wieder aus und insbesondere gut gemanagte Risiken profitieren von einer größeren Auswahl an Anbietern. Wer seine Risiken transparent darstellen kann, frühzeitig handelt und konsequent in Prävention und Risikomanagement investiert, schafft die besten Voraussetzungen für attraktive Versicherungslösungen und verbessert damit seine Chance auf attraktive Konditionen und ausreichende Kapazitäten “, sagt Klaus Raming, Chief Broking Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Aon Austria.

Neben den Entwicklungen im Versicherungsmarkt weist der Report zwei besonders relevante und neue Risikothemen aus:

Entgelttransparenz wird zum Wettbewerbsfaktor

Mit der Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie rückt Fair Pay endgültig ins Zentrum der strategischen Personalarbeit. Für Unternehmen bedeutet sie weit mehr als eine zusätzliche regulatorische Verpflichtung. Sie müssen sich auf mehr Transparenz bei Gehältern und Vergütungsstrukturen einstellen. Gefordert sind transparente, faire und objektiv begründbare Vergütungssysteme, nachvollziehbare Stellenarchitekturen, geschlechtsneutrale Stellenbewertungen, sowie belastbare Daten- und Analyseprozesse.

Die Richtlinie stärkt auch Auskunftsrechte von Beschäftigten, sieht Transparenz bei Einstiegsgehältern beziehungsweise Gehaltsspannen vor und verpflichtet größere Unternehmen zu regelmäßigen Analysen und Berichten über mögliche Entgeltunterschiede. Damit wird Entgelttransparenz nicht nur zur Compliance-Frage, sondern zunehmend auch zu einem Faktor für Arbeitgeberattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

„ Die Entgelttransparenz-Richtlinie verändert die Spielregeln am Arbeitsmarkt. Unternehmen sollten das Thema daher nicht nur als Compliance-Aufgabe verstehen, sondern als strategische Chance nutzen. Faire und nachvollziehbare Vergütung stärken Vertrauen und dies kann gerade im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem echten Differenzierungsmerkmal in der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber werden “, unterstreicht Michael Sturmlechner, CEO von Aon in Österreich.

Rechenzentren und Absicherung über den gesamten Lebenszyklus

Der rasante Ausbau digitaler Infrastruktur lässt die Zahl und Komplexität von Rechenzentrumsprojekten steigen. Rechenzentren zählen aufgrund ihrer hohen Investitionsvolumina, technischen Komplexität und hohen Verfügbarkeitsanforderungen zu den anspruchsvollsten Infrastrukturprojekten. Damit wachsen auch die technischen und finanziellen Risiken. Bereits während der Errichtungsphase entstehen erhebliche Werte. Risiken reichen von Bau- und Montagefehlern über Brand, Wasser- und Naturgefahren bis hin zu Diebstahl und Beschädigungen hochwertiger Komponenten. Besonders relevant sind dabei die Schnittstellen zwischen Bau, technischer Installation, Testbetrieb und Inbetriebnahme.

„ Rechenzentren sind ein Schlüsselbaustein der digitalen Wirtschaft und gleichzeitig hochkomplexe Großprojekte. Entscheidend ist deshalb, Risiken nicht isoliert nach Projektphasen zu betrachten, sondern ein ganzheitlicher Versicherungsansatz, der bereits in der Bauphase ansetzt und den gesamten Lebenszyklus eines Rechenzentrums berücksichtigt. Dies schafft auch die notwendige Sicherheit für Investoren, Betreiber und alle Projektbeteiligte “, ergänzt Klaus Raming.

Den vollständigen Aon Austria Marktreport 2026 finden Sie hier abrufbar.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.



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