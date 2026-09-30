European Public Sector Award (EPSA) 2025-26

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien erzielt bei den European Public Sector Awards (EPSA) 2025–26 einen bedeutenden Erfolg: Beide von der Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten eingereichten Projekte wurden mit einem Good Practice Certificate ausgezeichnet. Damit ist die MA 27 die einzige Dienststelle in Europa, die gleich zwei Auszeichnungen erhält. Prämiert wurden die Projekte „Jems – Joint electronic monitoring system for Interreg programmes“ und „DREAM – Construction of the BOKU River Lab“, das Wiener Wasserbaulabor.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak freute sich über die Internationalen Preise für Wiener Know-How: „Herzliche Gratulation zu diesem großartigen Erfolg bei den European Public Sector Awards 2025–26. Dass beide von der Stadt Wien eingereichten Projekte Jems und das Wiener Wasserbaulabor als europäische Good-Practice-Beispiele ausgezeichnet wurden, ist eine besondere Anerkennung für die Innovationskraft, Kompetenz und das große Engagement unserer Mitarbeiter*innen. Diese Auszeichnungen sind ein starkes Signal für die Bedeutung europäischer Zusammenarbeit und für Wiens Rolle als verlässliche Partnerin bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.“

Starke europäische Konkurrenz

Für die zehnte Ausgabe der European Public Sector Awards wurden insgesamt 108 Projekte aus zahlreichen europäischen Ländern eingereicht. Die Einreichungen verteilen sich auf drei Kategorien:

Innovating Government, Governance and Policies : 51 Einreichungen

: 51 Einreichungen Investing in Infrastructure, Mobility and Energy : 21 Einreichungen

: 21 Einreichungen Delivering User-Centric Services at Subnational Level: 36 Einreichungen

In jeder Kategorie wurden drei Siegerprojekte ausgewählt. Zusätzlich vergab die Jury insgesamt 24 Good Practice Certificates an besonders innovative und beispielgebende Projekte.

Auszeichnung für digitales Fördermanagement

Mit dem Projekt Jems war die Stadt Wien in der Kategorie „Delivering User-Centric Services at Subnational Level“ erfolgreich. Das vom Wiener Interact-Büro entwickelte digitale System stellt Interreg-Programmen in ganz Europa eine kostenlose Software für die Verwaltung und das Monitoring von EU-Programmen zur Verfügung. Damit trägt Jems zu einer effizienten und einheitlichen Abwicklung von EU-Förderungen bei.

Link: https://www.interact.eu/about-interact/our-tools/jems

Auszeichnung für innovative Infrastruktur und Forschung

Auch das Projekt DREAM wurde ausgezeichnet – in der Kategorie „Investing in Infrastructure, Mobility and Energy“. Das Wiener Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur wurde aus insgesamt vier von der MA 27 verwalteten EU-Förderprogrammen unterstützt und ist eine bedeutende Forschungsinfrastruktur. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung innovativer internationaler Lösungen in den Bereichen Gewässermanagement, Hochwasserschutz und Klimaanpassung.

Link: https://www.wien.gv.at/politik/wasserbaulabor-eu-foerderung

Europäische Anerkennung für Wiener Innovationskraft im öffentlichen Sektor

Mit den beiden ausgezeichneten Projekten unterstreicht die Stadt Wien ihre Rolle als innovative europäische Metropole. Die Würdigung durch die internationale EPSA-Jury zeigt, dass Wien sowohl bei der digitalen Modernisierung der Verwaltung als auch bei zukunftsweisenden Infrastruktur- und Forschungsprojekten europaweit Maßstäbe setzt. Zugleich bestätigt sie den hohen Stellenwert Wiens als Standort für moderne öffentliche Dienstleistungen, europäische Zusammenarbeit und innovative Verwaltungslösungen.

Factbox: Wiener Projekte bei den EPSA 2025-26

Projekt: Jems – Joint electronic monitoring system for Interreg programmes

Kategorie: Delivering User-Centric Services at Subnational Level

Auszeichnung: Good Practice Certificate

Jems – Joint electronic monitoring system for Interreg programmes Delivering User-Centric Services at Subnational Level Good Practice Certificate Projekt: DREAM RRMC Vienna – Construction of the BOKU River Lab

Kategorie: Investing in Infrastructure, Mobility and Energy

Auszeichnung: Good Practice Certificate

DREAM RRMC Vienna – Construction of the BOKU River Lab Investing in Infrastructure, Mobility and Energy Good Practice Certificate Gesamteinreichungen EPSA 2025-26: 108 Projekte

108 Projekte Ausgezeichnete Good Practices: 24 Projekte

24 Projekte Gewinnerprojekte: 9 Projekte (je drei pro Kategorie)