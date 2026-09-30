ÖVP-Zierfuß zu Emmerling: Liste der pinken Ablenkungsmanöver wird immer länger

Wien (OTS) -

„Je größer die Probleme an Wiens Schulen werden, desto länger wird die Liste der pinken Ablenkungsmanöver. Ob nun Volksschulverlängerung oder Ferienverlegung – nichts davon löst tatsächlich die Probleme, die wir in Wien haben“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß zur heutigen Ankündigung von Stadträtin Emmerling, einen Antrag auf Vorverlegung der Sommerferien bei der Landesbildungsreferenten-Konferenz stellen zu wollen. „Das Problem sind nicht die Ferien, das Problem sind die Neos, die Probleme lieber hin und herschieben, anstatt sie zu lösen.“

„Die Deutschförderung im Kindergarten versagt, wir haben Höchststände bei außerordentlichen Schulanfängern, aber auch Höchststände bei Schulpflichtverletzungen oder Suspendierungen. 52 Prozent der Viertklässler erreichen die Bildungsstandards im Lesen nach vier Jahren Volksschule nicht oder nur teilweise. Und aufgrund der fahrlässigen Wiener Schuldenpolitik von SPÖ und Neos kann die Stadt nicht einmal mehr Schulen bauen, sodass viele Wiener Schulkinder ihre Schulzeit in Containern absitzen müssen“, so Zierfuß.

„Eine Stadtregierung, die bis heute nicht sagen kann, an welchen Wiener Bildungseinrichtungen akuter Handlungsbedarf beim Hitzeschutz besteht und wie dieser unabhängig vom jeweiligen Sommermonat mit baulichen sowie aktiven Kühlungsmaßnahmen behoben werden soll, ist beim Thema Hitzeschutz schlicht unglaubwürdig. Statt also die Probleme an Wiens Schulen wahrhaftig anzupacken, eröffnen die Neos ständig neue Nebenschauplätze und lähmen damit das gesamte Bildungssystem. Damit vergeuden sie wertvolle Zeit und blockieren echten Fortschritt“, so Zierfuß abschließend.