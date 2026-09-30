30 Jahre DPD Weinlogistik: Vom Nischenangebot zum etablierten Spezial-Versandservice

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Jährlich werden rund 0,5 Millionen DPD-Weinkartons aus Österreich in 21 Länder versendet

Mehr als 2.000 österreichische Winzer:nnen nutzen die auf das sensible Transportgut „Wein“ zugeschnittene Versandform regelmäßig

Größtes Kartonagen-Sortiment: von der Einzelflasche bis zur Magnum-Verpackung – sieben eigens von DPD entwickelte Weinversandkartons ermöglichen bedarfsgerechte Versandlösungen

Vom Ab-Hof-Verkauf bis zum Online-Shop: Für österreichische Weingüter ist ein verlässlicher Flaschenversand heute ein wichtiger Teil des Direktvertriebs. DPD begleitet diese Entwicklung seit 1996 mit einem spezialisierten Angebot für Wein, Sekt, Champagner und auch andere, bruchsensible Behältnisse, wie z.B. Essig, Öl oder Marmeladen.

Im Jubiläumsjahr nutzen mehr als 2.000 Weinkund:innen die spezialisierte DPD Weinlogistik für rund 500.000 Lieferungen in insgesamt 22 Länder.

Vom Nischenservice zum etablierten Versandangebot

Was vor drei Jahrzehnten als spezialisiertes Angebot für eine kleine Zahl von Betrieben begann, ist heute ein fest etablierter Versandservice: Im Jahr 2025 transportierte DPD rund 500.000 Weinkartons. Für unterschiedliche Flaschenformate und Bestellmengen stehen sieben geprüfte Kartonvarianten zur Verfügung – von der Einzelflasche über Gebinde für bis zu 18 Flaschen bzw. bis zur Magnum-Verpackung. Auf Wunsch lassen sich die Kartons im Design des jeweiligen Weinguts gestalten und damit als zusätzliche Markenfläche im Direktvertrieb nutzen.

Langjährige Partnerschaften sind Erfolgsrezept

Die DPD Weinlogistik wird von Winzer:innen aus den wichtigsten österreichischen Weinbauregionen genutzt. Dazu zählt auch das Weingut Hagn in Mailberg im Weinviertel. Der Familienbetrieb versendet seit 2001 mit DPD und bringt heute jährlich so rund 14.000 Weinpakete auf den Weg.

„Unser Wein trägt unsere Handschrift – und genau so soll er auch bei unseren Kund:innen ankommen: sicher verpackt, verlässlich zugestellt und auch dann planbar, wenn besonders viele Bestellungen eingehen. DPD begleitet uns dabei seit 25 Jahren. Bei so vielen tausend Weinpaketen pro Jahr ist diese eingespielte Zusammenarbeit für unseren Betrieb besonders wertvoll“, so Elisabeth Hagn, Online-Sales-Chefin vom Weingut Hagn.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile 38 Jahren für erstklassige Paketlogistiklösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst – damals APS-Austria Paket System – gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter: Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen 3.300 Pickup-Standorte – Paketshops und Paketstationen –, in denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD als Teil der französischen Geopost Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu rund 160.000 Pickup-Standorten in 50 Ländern.

* KEP-Radar, Februar 2026