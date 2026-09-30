AVISO: Fototermin anlässlich Umbaustart Haus für Kinderkultur in Floridsdorf

Wien (OTS) -

In Floridsdorf entsteht ein neuer, weit über den Bezirk hinaus bedeutender Ort für Kinder, Kultur und Bildung: Ein ehemaliges Bürogebäude wird durch die ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, umfassend saniert und zum modernen Haus für Kinderkultur weiterentwickelt.

Die Kultur Raum Wien GmbH fungiert als Trägergesellschaft und organisatorisches Dach des künftigen Hauses für Kinderkultur. Auf rund 3.500 Quadratmetern Nutzfläche entstehen ein zweiter Standort des ZOOM Kindermuseums und ein neues Zentrum für Kinderliteratur, die Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu Kunst, Literatur, Medien und Wissenschaft ermöglichen. Mehrsprachigkeit, Inklusion und kulturelle Teilhabe stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Zugleich ist das Zentrum für Kinderkultur ein Leuchtturmprojekt für nachhaltige Bestandsentwicklung.

Anlässlich des Baustarts laden wir Vertreter*innen der Medien herzlich zu einem Fototermin ein!



Bitte merken Sie vor:



Zeit: Montag, 5. Oktober 2026, 8.00 bis 9.00 Uhr



Ort: Rechte Nordbahngasse 3, 1210 Wien



Teilnehmer*innen am Fototermin:

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding

Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf

Thomas Drozda und Christian Raab, Vorstandsdirektoren ARWAG

Martina Taig, Geschäftsführerin der Kultur Raum Wien GmbH

Andrea Zsutty, Direktorin des ZOOM Kindermuseums

Stefanie Schlögl, kidlit medien GmbH

Karin Fendt, Kuehn Malvezzi Architects