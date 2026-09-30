- 30.09.2026, 10:43:02
- /
- OTS0093
AVISO: Fototermin anlässlich Umbaustart Haus für Kinderkultur in Floridsdorf
In Floridsdorf entsteht ein neuer, weit über den Bezirk hinaus bedeutender Ort für Kinder, Kultur und Bildung: Ein ehemaliges Bürogebäude wird durch die ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, umfassend saniert und zum modernen Haus für Kinderkultur weiterentwickelt.
Die Kultur Raum Wien GmbH fungiert als Trägergesellschaft und organisatorisches Dach des künftigen Hauses für Kinderkultur. Auf rund 3.500 Quadratmetern Nutzfläche entstehen ein zweiter Standort des ZOOM Kindermuseums und ein neues Zentrum für Kinderliteratur, die Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu Kunst, Literatur, Medien und Wissenschaft ermöglichen. Mehrsprachigkeit, Inklusion und kulturelle Teilhabe stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Zugleich ist das Zentrum für Kinderkultur ein Leuchtturmprojekt für nachhaltige Bestandsentwicklung.
Anlässlich des Baustarts laden wir Vertreter*innen der Medien herzlich zu einem Fototermin ein!
Bitte merken Sie vor:
Zeit: Montag, 5. Oktober 2026, 8.00 bis 9.00 Uhr
Ort: Rechte Nordbahngasse 3, 1210 Wien
Teilnehmer*innen am Fototermin:
- Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales
- Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte
- Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.
- Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding
- Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf
- Thomas Drozda und Christian Raab, Vorstandsdirektoren ARWAG
- Martina Taig, Geschäftsführerin der Kultur Raum Wien GmbH
- Andrea Zsutty, Direktorin des ZOOM Kindermuseums
- Stefanie Schlögl, kidlit medien GmbH
- Karin Fendt, Kuehn Malvezzi Architects
Wichtig: Der Fototermin findet auf einer Baustelle statt. Bitte tragen Sie festes Schuhwerk und beachten Sie das Formular zur Baustellensicherheit sowie den Haftungsausschluss.
Aufgrund der frühen Uhrzeit, der Jahreszeit und der laufenden Bauarbeiten sind die Lichtverhältnisse eingeschränkt. Fotografinnen, Fotografen und Redakteurinnen, Redakteure werden gebeten, Blitz bzw. Ringlicht mitzubringen.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Natalie Chrstos
Kommunikation ARWAG
Telefon: +43 1 797 00 – 547
E-Mail: [email protected]
www.arwag.at
Alexander Hirschmann
Wien Holding - Corporate Communications
Telefon: 01 408 25 69 - 13
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wienholding.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK