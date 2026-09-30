Grüne NÖ fordern Öffi-Preis-Bremse zur Entlastung von Pendler*innen und Familien

St. Pölten (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert Georg Ecker, Verkehrssprecher und Landtagsabgeordnete der Grünen Niederösterreich, auf die aktuellen Tariferhöhungen im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sowie auf die politischen Debatten im Verkehrsbereich. „Für eine Spritpreisbremse beruft die Bundespolitik Sondersitzungen ein. Gleichzeitig erhöht die Landesregierung die Tickets für Pendler*innen in Bus und Bahn und verteuern somit diese. Hohe Mobilitätskosten sind offenbar bei ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS nur dann ein Thema, wenn sie an der Zapfsäule sichtbar werden. Doch die Öffi-Rechnung für Niederösterreichs Pendler:innen und Familien ist genauso real – und angesichts der Stammstrecken-Sperre aktuell blanker Hohn“, betont Georg Ecker.

Georg Ecker fordert Öffi-Preisbremse

„Pendler*innen und Familien in NÖ benötigen jetzt rasche Entlastungen, d.h. 1. eine Öffi-Preisbremse mit einem Preisdeckel für VOR- und NÖVOG-Tickets, 2. günstigere Tarife für Schüler:innen, Studierende sowie Senior:innen, die auf die Öffis angewiesen sind, und 3. eine Umschichtung des Budgets zu Investitionen in zuverlässige und leistbare Öffis statt mehr Geld für Transitautobahnen“. So schaffen wir eine faire Entlastung, gerade für Familien und Pendler*innen,“ fordert Georg Ecker.

„Öffis sind das Rückgrat unserer Mobilität: bequem, fair, klimafreundlich. Sie müssen für Familien und Pendler:innen leistbar bleiben. Da nehme ich Verkehrs-Landesrat Udo Landbauer in die Pflicht, er muss die Preis-Explosion für unsere Pendler*innen in NÖ stoppen und die Finanzierung mit den Verbünden endlich klären“, fordert Georg Ecker.