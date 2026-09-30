Big Blue Marble erweitert eigene Video-Processing-Plattform um Live-Multiview-Channels

Wien (OTS) -

Cloud Video Kit, die Video-Processing-Plattform des Broadcast- und Streaming-Experten Big Blue Marble, bietet ab sofort Live-Multiview-Kanäle. Damit können TV-, Sport- und Streaming-Fans mehrere Live-Feeds gleichzeitig in einem einzigen Stream verfolgen und individuell entscheiden, wie sie auf dem Bildschirm angeordnet werden.

Möglich wird dies durch AWS Elemental Dynamic Multiview von Amazon Web Services (AWS), eine Funktion des AWS Elemental MediaPackage. Mit dieser können mehrere Live-Quellen – etwa zusätzliche Kameraperspektiven, parallel laufende Spiele oder verschiedene Kanäle – zu einem einzigen HLS-/DASH-Stream zusammengeführt und bei der Auslieferung in einem individuell konfigurierbaren Layout angeordnet werden.

Im Unterschied zu serverseitigen Compositing-Lösungen werden die Dynamic-Multiview-Layouts nicht vorab gerendert, sondern erst bei Bedarf zusammengestellt. Das bedeutet, dass die Kosten für die Anbieter von der Anzahl der codierten Quellstreams abhängen und nicht von der Anzahl der Layoutkombinationen, die Zuschauer erstellen können. Der Stream ist unabhängig von der Anordnung der Bildausschnitte durch einen einzigen DRM-Schlüssel geschützt und lässt sich auf jedem Endgerät ohne spezielle SDKs oder besondere Integrationen wiedergeben.

Cloud Video Kit mit neuen Möglichkeiten

Die Video-Processing-Plattform Cloud Video Kit von Big Blue Marble vereint skalierbare Tools für Codierung, Paketierung und Distribution mit Sicherheitsfunktionen wie DRM, forensischem Watermarking und Betrugserkennung unter einem Dach. Mit der Integration von Elemental Dynamic Multiview und den Live-Multiview-Kanälen wird der Funktionsumfang nun um eine weitere wichtige Komponente erweitert. Dadurch, dass die Plattform auf der AWS-Cloud basiert, stehen KundInnen die Kanäle innerhalb derselben Infrastruktur zur Verfügung, die sie bereits für ihre täglichen Abläufe nutzen.

„Seit mehr als zehn Jahren entwickeln wir Streaming-Lösungen auf AWS. Umso mehr freuen wir uns, zu den ersten Unternehmen zu gehören, die Elemental Dynamic Multiview nutzen, um Live-Multiview-Streaming anzubieten“, sagt Krzysztof Bartkowski, CEO von Big Blue Marble Streaming & Cloud Media. „Wir sind überzeugt, dass Cloud Video Kit mit dieser neuen Funktion Sendern und Content-Anbietern neue Möglichkeiten bietet, Zuschauer stärker einzubinden, ohne ihre bestehenden Streaming-Workflows zusätzlich zu verkomplizieren.“

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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