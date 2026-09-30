AVISO: 15 Jahre Forschungskooperation - Verteidigungsministerin Tanner besucht klimafitten Versuchswald am Truppenübungsplatz Bruckneudorf

Wien (OTS) -

Am Montag, dem 5.Oktober 11:00 Uhr besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den klimafitten Versuchswald der Universität für Bodenkultur am Truppenübungsplatz Bruckneudorf. Seit 15 Jahren gibt es dort die Forschungskooperation von Bundesheer und BOKU.

Im Versuchswald Bruckneudorf werden auf einer rund vier Hektar großen Versuchsfläche nichtheimische Baumarten auf ihre Eignung für die klimatischen Bedingungen der Zukunft untersucht. Hintergrund des Projekts sind die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels: Immer häufiger auftretende Hitzeperioden und anhaltende Trockenheit setzen vielen heimischen Baumarten stark zu und führen vermehrt zu Waldschäden.

Der Versuchswald Bruckneudorf ist Teil einer internationalen Forschungskooperation mit der Schweiz und Deutschland. Die österreichische Versuchsfläche wurde vom Institut für Waldbau der BOKU um weitere heimische und mediterrane Baumarten ergänzt. Anlässlich des Besuches der Frau Bundesminister wird eine Gruppe von Pinien (Pinus pinea) neu gepflanzt. Die aus dem Mittelmeer bekannte Baumart ist sowohl für den Wald aber auch für die Landwirtschaft im Osten Österreichs (Agroforestry: Produktion von Pinienkernen) interessant.

Die wissenschaftliche Betreuung des Versuchswaldes Bruckneudorf wird vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt. Die Pflege des Versuchswaldes übernehmen Mitarbeiter der Forstverwaltung des Truppenübungsplatzes.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis 02. Oktober 2026, 14:00 Uhr, unter +43 664 6221005 bzw. per E-Mail an [email protected] ersucht.

Zeit & Ort:

Treffpunkt 05.10.2026 10:30 Uhr Militärhundezentrum 2462 Kaisersteinbruch - dann gemeinsame Anfahrt zum Versuchswald

Beginn Versuchswald 11:00 Uhr

15 Jahre Forschungskooperation - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besucht klimafitten Versuchswald am Truppenübungsplatz Bruckneudorf

Am Montag, dem 5.Oktober 11:00 Uhr besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den klimafitten Versuchswald der Universität für Bodenkultur am Truppenübungsplatz Bruckneudorf. Seit 15 Jahren gibt es dort die Forschungskooperation von Bundesheer und BOKU. Zeit & Ort: Treffpunkt 05.10.2026 10:30 Uhr Militärhundezentrum 2462 Kaisersteinbruch - dann gemeinsame Anfahrt zum Versuchswald Beginn Versuchswald 11:00 Uhr

Datum: 05.10.2026, 11:00 Uhr - 05.10.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Truppenübungsplatz Bruckneudorf



2462 Kaisersteinbruch