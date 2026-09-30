Eröffnung der Modeausstellung „Farbenspiel“

Wien (OTS) -

Die Ausstellung erzählt anhand von rund 350 Kleidungsstücken aus der umfassenden Modesammlung des Wien Museums eine Kulturgeschichte der Farben. Sie zeigt, wie eng Mode und Macht, Ästhetik und Identität miteinander verwoben sind und wie Farben über vier Jahrhunderte hinweg zur Sichtbarmachung gesellschaftlicher Unterschiede, politischer Handlungen und persönlicher Ausdrucksformen dienten.

„Mit ‚Farbenspiel‘ rückt das Wien Museum etwas scheinbar Alltägliches – Kleidungsstücke – in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und zeigt eindrucksvoll, wie viel in Mode steckt: Geschichten über Zeit, Gesellschaft, Identität, Ausdruck und Macht. Farben können ordnen, markieren, verführen, provozieren und verbinden – und sie eröffnen ganz unterschiedliche Zugänge zu unserer Vergangenheit und Gegenwart. Die Ausstellung macht die große Vielfalt unserer Modegeschichte in Wien sichtbar und schärft unseren Blick immer wieder neu für das, was uns umgibt. Dem Wien Museum gelingt es aufs Neue, Kunst, Mode und Geschichte auf spannende Weise zusammenzuführen und überraschende Perspektiven zu eröffnen.“ Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Im Fokus stehen die traditionellen Farben Rot, Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Gelb. Jede von ihnen hat eine eigene Geschichte. Arbeitskleider und Ballroben, Dessous und Kopfbedeckungen, Holzsandalen und Bürokostüme zeigen, wie sich die Bedeutung von Farben im Laufe der Zeit gewandelt hat – zwischen Repräsentation und Alltag, Konvention und Protest, Individualität und Zugehörigkeit.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass es nach mehr als 15 Jahren wieder eine Mode-Ausstellung im Wien Museum gibt. Unsere Modesammlung kann nach vielen verschiedenen Kriterien befragt, erforscht und präsentiert werden. Wir haben uns diesmal für das formale Prinzip der Farbe entschieden und können somit Stücke aus der Gegenwart genauso zeigen wie jahrhundertealte, ganz besondere Objekte. Der Katalog soll dafür sorgen, dass auch nach dem Ende der Ausstellung die Modesammlung überblicksartig erlebbar ist.“ Michaela Lindinger, Kuratorin

Gezeigt wird getragene Mode, in natürlichen wie künstlich hergestellten Farbtönen – keine Inszenierung, sondern gelebte Ästhetik. Neben anonymen Alltagsstücken treten auch bekannte Wiener Namen wie Gertrud Höchsmann, Adele List, Fred Adlmüller, Helmut Lang, Schella Kann und Susanne Bisovsky in Erscheinung.

„Die Ausstellung präsentiert Kleider und Accessoires in den traditionellen Farben Rot, Weiß, Schwarz, Gelb, Grün und Blau. Diese faszinieren durch feinste Farbnuancen und ihre modische Vielfalt ebenso wie durch den Wandel der Farbsymbolik im Laufe der Zeit. Jedes Objekt erzählt dabei seine eigene Geschichte über gesellschaftliche Unterschiede und individuelle Ausdrucksformen. Zudem wird eindrucksvoll erlebbar, wie Farben bewusst oder unbewusst unsere Stimmung beeinflussen, Gefühle auslösen und inspirieren können.“ Regina Karner, Kuratorin

Farbenspiel

Mode aus vier Jahrhunderten

1.10.2026 - 28.3.2027

Kuratorinnen: Michaela Lindinger, Regina Karner

Ausstellungsarchitektur: Mark und Hamann

Ausstellungsgrafik: Larissa Cerny

Ausstellungsproduktion: Isabelle Exinger-Lang

Restauratorinnen: Britta Schwenck, Andrea Schmidt

Katalog zur Ausstellung: Farbenspiel. Mode aus vier Jahrhunderten. Hirmer Verlag, 196 Seiten, inkl. sechs Ausklappseiten, Ꞓ38,–

Ausstellungssponsor: AK Wien

Hauptsponsor: Wiener Stadtwerke

Presseinfo- und Fotos