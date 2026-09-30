Barbara Stöckl im Gespräch mit Matthias Strolz, Nils Arztmann, Timna Brauer, Jasmin Meiri-Brauer und Birgit Fenderl

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 23.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Unternehmer Matthias Strolz, Schauspieler Nils Arztmann, Künstlerin Timna Brauer gemeinsam mit Tochter und Sängerin Jasmin Meiri-Brauer sowie Journalistin Birgit Fenderl zu Gast bei Barbara Stöckl:

Vor acht Jahren zog sich Matthias Strolz aus der Parteipolitik zurück. Seither ist der Ex-NEOS-Chef als Unternehmer, Coach und Autor tätig. Mit „Homo Universus“ legt er nun ein Buch vor, das für ein neues, ganzheitliches Menschenbild plädiert – als Antwort auf die Polykrisen unserer Zeit, vor denen er eindringlich warnt: Er spricht gar von einem drohenden „Hiroshima-Moment“.

Schauspieler Nils Arztmann ist Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt und war in jüngeren Jahren Kärntner Schachmeister. Aktuell ist er in der Titelrolle des vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilms „Bruno – Der junge Kreisky“ zu sehen. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt der Wiener, wie er sich der Figur Bruno Kreisky – eine Ikone der heimischen Sozialdemokratie und der Ersten Republik – angenähert hat und was Schach und Schauspiel über Menschen verraten.

Künstlerin Timna Brauer widmet sich mit „Die Arik Brauer Villa“ ihrem Wiener Elternhaus, in dem sie gemeinsam mit Tochter Jasmin Meiri-Brauer bis heute Führungen gibt. Der Musik bleiben beide treu: Timna mit ihrer ersten Oper, Jasmin mit ihrer Band „Baba Yaga“, deren neues Album „Odiseja“ demnächst erscheint. Wie sich für Mutter und Tochter der Blick auf die eigene Familiengeschichte durch das gemeinsame Kuratieren der Erinnerungen verändert hat und was von Vater und Großvater Arik Brauer bis heute nachwirkt, erzählen sie im persönlichen Gespräch.

Vor rund zwei Jahren hat die frühere ORF-Moderatorin Birgit Fenderl noch einmal neu angefangen: Neben ihrer Tätigkeit als Mediencoach, Vortragende und Motivatorin betreibt sie heute den Podcast „Von wegen Pause“, der ein Thema ins Licht rückt, über das lange kaum gesprochen wurde: die Wechseljahre. Warum wird die Menopause gesellschaftlich so oft als Ende statt als Übergang wahrgenommen? Und was ist das Schöne daran, nicht mehr 20 sein zu müssen?