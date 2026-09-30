  • 30.09.2026, 10:16:32
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Rätselreise nach Fernost: „Was gibt es Neues?“ am 2. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Michaela Obertscheider erstmals im Rateteam – außerdem Günther Lainer, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot

Wien (OTS) - 

Fernost steht diesmal im Mittelpunkt bei „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 2. Oktober 2026, um 21.25 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON. Oliver Baier bittet sein Rateteam zu einer Fragenreise nach Japan, Südkorea und Thailand, voll kurioser Fakten und außergewöhnlicher Geschichten.

Erstmals im Rateteam ist Kabarettistin Michaela Obertscheider. Gemeinsam mit Günther Lainer, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot rätselt sie unter anderem darüber, warum ein südkoreanischer Kondomhersteller im Jahr 2015 plötzlich einen Börsenaufschwung erlebte. Und was verraten wohl Blutgruppen-Pickerl auf den Heckscheiben südkoreanischer Autos? Die Promifrage stellen in dieser Woche Schauspielerin Maya Unger und Regisseur Harald Sicheritz. Anlässlich ihres – vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten – Kinofilms „BRUNO – Der junge Kreisky“ wollen sie wissen, was hinter dem psychologischen Phänomen des „Zuschauereffekts“ steckt.

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