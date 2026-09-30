AVISO: Graz wird zwei Tage lang Hauptstadt der Bioökonomie

Graz (OTS) -

Was heute aus Öl, Gas und Kohle hergestellt wird, kommt künftig aus Wald, Feld und Wasser. Wie groß dieser Wirtschaftsbereich in Österreich bereits ist, zeigt das erste Jahrbuch der Bioökonomie, das am 5. Oktober in Graz präsentiert wird: 166 Milliarden Euro Umsatz, 400.000 Beschäftigte, 44.000 Unternehmen, jeder zehnte Euro der Gesamtwirtschaft. Jeder achte davon wird in der Steiermark erwirtschaftet, insbesondere in den Bereichen Holz und Papier zählt die Steiermark zu den stärksten Regionen Österreichs.

Rund um diese Zahlen bringen drei Veranstaltungen Unternehmen, Forschung, Start-ups und Investor:innen in der Seifenfabrik zusammen:

Bioeconomy Austria Summit: Neun Unternehmen aus Forst-, Agrar- und Aquawirtschaft zeigen ihre erfolgreichen Geschäftsmodelle, darunter Mayr-Melnhof Holz, Agrana und Syncraft. Dazu diskutieren europäische Investor:innen und Fördergeber:innen, warum viele biobasierte Unternehmen zwar Forschungsgeld bekommen, aber nur schwer ausreichend Kapital für die Skalierung finden.

25 Jahre Holzcluster Steiermark: Der Holzcluster feiert sein Jubiläum mit langjährigen Partner:innen und Vertreter:innen aus Wirtschaft, Forschung und Politik. Der Jubiläumsabend blickt auf die vergangenen 25 Jahre zurück und nimmt die nächsten Chancen für den Holzstandort Steiermark ins Visier. Keynote: Matthias Strolz.

Tech Tour Forest Bioeconomy: 24 ausgewählte Start-ups und Wachstumsunternehmen aus ganz Europa präsentieren sich internationalen Investor:innen. Bioeconomy Austria, der Holzcluster Steiermark und EFI Bioregions Facility bringen dieses renommierte Format erstmals nach Österreich.

Medienvertreter:innen sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen, um vorherige Akkreditierung, per Mail an [email protected], wird gebeten.

Bioeconomy Austria Summit 2026

Montag, 5. Oktober 2026 13:00–17:30 Uhr, Einlass ab 12:30 Uhr

Datum: 05.10.2026, 12:30 Uhr

Ort: Seifenfabrik Veranstaltungszentrum

Angergasse 43

8010 Graz

Österreich

URL: https://www.bioeconomy-austria.at/2026/04/21/bioeconomy-austria-summit-2026/

Clusterempfang – 25 Jahre Holzcluster Steiermark

Montag, 5. Oktober 2026 18:00–22:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr

Datum: 05.10.2026, 17:00 Uhr

Ort: Seifenfabrik Veranstaltungszentrum

Angergasse 43

8010 Graz

Österreich

URL: https://www.holzcluster-steiermark.at/news/25-jahre-holzcluster-clusterempfang-2026/

Tech Tour Forest Bioeconomy 2026

5. und 6. Oktober 2026

Datum: 06.10.2026

Ort: Seifenfabrik Veranstaltungszentrum

Angergasse 43

8010 Graz

Österreich

URL: https://techtour.com/forest-bioeconomy-2026/