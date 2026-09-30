Schach-Großmeister David Shengelia eröffnet Vienna Chess School

Wien (OTS) -

Schach erfreut sich international und auch in Österreich immer größerer Beliebtheit. In Österreich dürften laut einer Schätzung des Schachbundes (ÖSB) 2 Millionen Menschen die Regeln kennen. 30.000 beschäftigen sich sehr damit und 8.000 Spieler:innen sind in Vereinen aktiv. Die weltbesten Spieler:innen werden immer jünger und Superstars wie Magnus Carlsen, Weltmeister Gukesh und Herausforderer Sindarov, Fabio Caruana, Vincent Keymer oder das Enfant terrible Hans Niemann werden gehypt wie Popgrößen.

Vom ersten Zug bis zum ambitionierten Spiel ist es, je nach Engagement und Talent, ein langer Weg. Erstmals nun können Interessierte unter Anleitung von Profis das „Spiel der Könige“ von Grund auf erlernen oder sich verbessern. Am 4. Oktober 2026 eröffnet Großmeister David Shengelia nach Monaten der Planung und Vorbereitung im 4. Wiener Bezirk nahe dem Karlsplatz die Vienna Chess School. Die Eröffnung findet von 14:00 bis 19:00 Uhr statt und steht allen Schach-Interessierten offen.

Schachunterricht auf hohem Niveau

Mit der Vienna Chess School will David Shengelia eine moderne und professionelle Schachausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene etablieren, die in dieser Form in Wien bislang einzigartig ist – mit täglichen Kursen, klaren Ausbildungsstufen und einem durchgängigen Trainingskonzept für alle Spielstärken. „Ich habe immer Spaß daran gehabt, Menschen Schach beizubringen. In der Vienna Chess School bieten wir erstmals eine hochprofessionelle Ausbildungsstätte dafür an“ , so Shengelia. Alle Trainer:innen haben eine professionelle Ausbildung sowie pädagogische Erfahrung und sind routinierte Turnier-Spieler:innen. In den fortgeschrittenen und leistungsorientierten Gruppen unterrichtet David Shengelia persönlich und gibt den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in das Spiel auf höchstem Niveau.

Der Unterricht erfolgt in klar strukturierten Ausbildungsstufen (fünf Leistungsklassen) und in kleinen Gruppen, sodass alle Teilnehmenden entsprechend ihres individuellen Tempos lernen und sich weiterentwickeln können. Angeboten werden auch Privatkurse mit Einzelunterricht.

Kinder-Schach im Fokus

Besonders willkommen sind Kinder. In den Gruppen, die von Kindern ab vier Jahren besucht werden können, wird großer Wert gelegt auf eine spielerische und zugleich systematische Herangehensweise, die Konzentration, strategisches Denken und Selbstvertrauen gezielt fördert. Vom 25. bis zum 31. Oktober bietet die Vienna Chess School eine Woche voller Schach für Kinder und Jugendliche, vom Training bis zum Abschluss-Blitzturnier. Während der Ferien finden keine Kurse statt, sondern Camps in Wien.

Über David Shengelia

Der Gründer der Vienna Chess School (46) begann mit Schach im Alter von sechs Jahren in Georgien. Schach ist in Georgien sehr populär und hat eine lange Tradition. Schon früh interessierte sich Shengelia für den Unterricht. 1999 gründete er in Georgien mit einem Freund eine Schachschule. In Österreich war David Shengelia von 2009 bis 2025 Bundestrainer für den ÖSB, zehn Jahre lang für die Frauen, sechs Jahre trainierte er die Männer. Er ist einer der besten Spieler:innen in Österreich, war zweimal Staatsmeister und gewann etliche internationale Turniere. Er betreut Nachwuchs- und Leistungsspieler:innen bei internationalen Wettbewerben.

Über die Vienna Chess School

Adresse: Karlsgasse 20/1, 1040 Wien

Website (online ab 2.10.2026): viennachessschool.at

Email: [email protected]

Telefon: +43 676 7223227