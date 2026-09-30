Mentale Gesundheit für alle: Studio Furore entwickelt neue Markenidentität für Instahelp

Graz (OTS) -

Psychologische Unterstützung muss sich nicht verstecken. Genauso wenig wie jene, die sie in Anspruch nehmen. Mit diesem Grundsatz präsentiert Instahelp, die Plattform für Online-Therapie und psychologische Beratung, in Zusammenarbeit mit Studio Furore seinen neuen Auftritt und positioniert die Marke als Appell.

Wie viel Stigma haftet psychischen Problemen auch im Jahr 2026 noch an? Wie viele Menschen mehr würden sich Hilfe holen, wenn sie wüssten, dass es qualitative Online-Angebote mit schnellem Zugang gibt? Das waren die konzeptionellen Kernfragen, die sich Instahelp am Ausgangspunkt seines Rebranding-Projekts zum Jahresbeginn stellte. Antworten wurden gefunden: zu viel, sehr viele. Laut aktuellen OECD-Zahlen gelangt nur ein Drittel aller Menschen mit psychischen Problemen in den westlichen Industrieländern tatsächlich in professionelle Behandlung – das sogenannte Treatment Gap.

Nino Groß (Ex-Fifteen Seconds und Creative Industries Styria) wurde im Jänner als Head of Brand & Communications an Bord geholt und formulierte daraus den Markenauftrag: das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und Stigma ins Eck zu drängen. Er aktivierte sein Netzwerk und kam mit Marie Pierer in Kontakt, Designer & Co-Founder von Studio Furore, einer Kreativschmiede mit Fokus auf Design, Konzept und Produktion. Briefing folgte auf Erstgespräch, Bild auf Wort und es wurde holistisch: Der Projektrahmen umfasste Logo, Typografie, Farbwelt, Fotografie und Illustration, alles handgemacht in Graz. Nun wurde die neue Markenidentität vollständig ausgerollt.

Die Marke als Appell: Verletzlichkeit ist Stärke

Der neue Auftritt von Instahelp ist bunt, warm, lebendig und offen – und damit ein akzentuierter Gegenentwurf zur häufig cleanen und zurückhaltenden Ästhetik des Gesundheitsbereichs. Das schnelle Logo rückt ein Kernattribut der Plattform für Online-Therapie und psychologische Beratung ins Zentrum: den garantierten Erstkontakt mit Psycholog:innen binnen 24 Stunden.

Die visuelle Markenidentität von Marie Pierer bricht bewusst mit klassischen Health-Codes. Instahelp soll nicht klinisch oder distanziert wirken, sondern nahbar und selbstbewusst. Denn, so der zentrale Impetus für die gestalterische Annäherung, psychologische Unterstützung muss endgültig aus der Tabuzone raus. Neutralität ist fehl am Platz, stattdessen wird Farbe bekannt. Dazu, dass das ungeschminkte Leben hinter den Masken des Alltags seine Berechtigung hat. Der Appell ist gleichsam ein Reframing: Verletzlichkeit zu zeigen, ist nicht schwach, sondern stark. Unabhängig von Geschlecht, Alter oder Position. „Viele Menschen wissen, dass ihnen ein psychologisches Gespräch guttun würde, zögern aber lange. Das sehen wir auch in unseren Erhebungen“, erläutert Nino Groß. „Mit der Marke Instahelp wollen wir ihnen in Bild und Sprache auf ihrem persönlichen Weg entgegenkommen und sagen: Du musst dich nicht verstecken. Sei mutig, trau dich. Wir sind da.“

Intrinsischer Designzugang

Für Designerin Marie Pierer beeinflusste die persönliche Erfahrung als junge Mutter den kreativen Zugang. „Nach der Geburt meines ersten Kindes habe ich selbst schwierige psychische Phasen erlebt. Wenn ich damals von einem Angebot wie Instahelp gewusst hätte, wäre mir der Weg zu Unterstützung mit Sicherheit leichter gefallen“, sagt Pierer. „Dieser Gedanke hat mich durch das Projekt begleitet: eine Marke zu gestalten, die Menschen offen, lebendig und auf Augenhöhe begegnet. Mentale Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil eines erfüllten Lebens – mit all seinen Farben, Widersprüchen und echten Gefühlen.“

Für die Bildwelt zeichnete Fotograf Kurt Bauer verantwortlich und hauchte der Marke mit viel Gespür Wärme und Lebendigkeit ein. Das Fotoshooting fand im Kai 36 in Graz statt, hierbei arbeitete das Projektteam mit dem Casting Büro Wien zusammen, das zwei Models kuratierte. Elisabeth Krischner, ebenfalls beim Studio Furore angedockt, steuerte die Illustrationen bei.

Entdecken Sie die neue Markenidentität von Instahelp:

Hier ansehen und downloaden | © Studio Furore / Instahelp

Pressefotos zu den beiden Projektverantwortlichen:

Hier ansehen downloaden | © Niki Pommer | V.l.n.r.: Marie Pierer, Nino Groß

Mitwirkende

Projektleitung: Nino Groß, Head of Brand & Communications, Instahelp

Brand Identity: Marie Pierer, Designer & Co-Founder, Studio Furore

Photography: Kurt Bauer

Set Design: Mattias Moretti

Light Operations: Johanna Lamprecht

Model Casting: Casting Büro Wien

Illustration: Elisabeth Krischner