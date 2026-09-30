Unternehmerin des Jahres 2026: KI-Übersetzungssoftware aus Graz überzeugt Jury

Graz (OTS) -

LANI wurde 2022 vom Grazer Übersetzungsbüro ALLESPRACHEN auf den Markt gebracht und löst zwei zentrale Herausforderungen beim Einsatz generativer KI bei Übersetzungen für die Industrie: Datenschutz und Übersetzungsqualität.

Viele leistungsfähige KI-Modelle verarbeiten Texte auf Servern außerhalb der EU oder verwenden Daten für das Training ihrer Modelle. LANI ermöglicht DSGVO-konforme KI-Übersetzungen und erfüllt die Anforderungen des neuen EU AI Act.

Zudem können selbst leistungsfähige KI-Übersetzungen Fehler enthalten, die ohne Fachkenntnisse schwer erkennbar sind. LANI verbindet daher KI-Übersetzung mit menschlicher Qualitätskontrolle durch Fachübersetzerinnen und Fachübersetzer.

Für 2027 plant LANI ein eigenes, speziell für Übersetzungen optimiertes KI-Modell.