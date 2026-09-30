- 30.09.2026, 09:30:36
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Unternehmerin des Jahres 2026: KI-Übersetzungssoftware aus Graz überzeugt Jury
Die WKO-Steiermark verlieh Ljubica Negovec am 16. September für ihren KI-Übersetzer LANI in der Kategorie „Beste Innovatorin“ unter 220 Bewerbungen den zweiten Platz.
LANI wurde 2022 vom Grazer Übersetzungsbüro ALLESPRACHEN auf den Markt gebracht und löst zwei zentrale Herausforderungen beim Einsatz generativer KI bei Übersetzungen für die Industrie: Datenschutz und Übersetzungsqualität.
Viele leistungsfähige KI-Modelle verarbeiten Texte auf Servern außerhalb der EU oder verwenden Daten für das Training ihrer Modelle. LANI ermöglicht DSGVO-konforme KI-Übersetzungen und erfüllt die Anforderungen des neuen EU AI Act.
Zudem können selbst leistungsfähige KI-Übersetzungen Fehler enthalten, die ohne Fachkenntnisse schwer erkennbar sind. LANI verbindet daher KI-Übersetzung mit menschlicher Qualitätskontrolle durch Fachübersetzerinnen und Fachübersetzer.
Für 2027 plant LANI ein eigenes, speziell für Übersetzungen optimiertes KI-Modell.
Sie wollen mehr über die Unternehmerin des Jahres erfahren?
https://lani.now/de/neuigkeiten/unternehmerin-des-jahres-2026/
Rückfragen & Kontakt
LANI
Sebastian Negovec
Telefon: 06643917736
E-Mail: [email protected]
Website: https://lani.now/de/
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