Von Zellulose-Leuchten bis zur recycelten Bibliothek: „Re:Form“ zeigt neue Wege für nachhaltiges Wirtschaften

Wien (OTS) -

Was entsteht, wenn Unternehmen und Designer*innen gemeinsam an nachhaltigen Lösungen arbeiten? Genau das erprobt „Re:Form" bereits zum dritten Mal. Das Programm von OekoBusiness Wien in Kooperation mit der VIENNA DESIGN WEEK bringt wirtschaftliche und gestalterische Expertise zusammen und entwickelt daraus konkrete Ansätze für eine nachhaltigere Wirtschaft.

OekoBusiness Wien unterstützt als Umweltserviceprogramm der Stadt Wien bereits seit 1998 Wiener Betriebe dabei, ihre Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Seit 2023 setzt das Programm dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der VIENNA DESIGN WEEK: Im Rahmen von „Re:Form“ treffen Unternehmen auf Designer*innen, um gemeinsam neue Perspektiven auf Materialien, Ressourcen und Produktionsprozesse zu entwickeln.

Nina Abrahamczik, Wiener Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima und Umwelt, zeigte sich im Rahmen eines Besuchs bei der VIENNA DESIGN WEEK begeistert: „Wenn wir nachhaltige Lösungen entwickeln wollen, braucht es den Mut, Bestehendes neu zu betrachten. Re:Form schafft genau diesen Raum und zeigt, welches Potenzial in der Verbindung von Design, Innovation und ökologischer Verantwortung steckt.“

Wie bereits 2023 und 2025 sind auch heuer wieder Prototypen entstanden, die zeigen, wie neue Perspektiven auf Produktionsprozesse und Ressourceneinsatz zu konkreten Lösungen führen können. Für VIENNA DESIGN WEEK-Direktor Gabriel Roland liegt darin die Stärke des Programms: „Design ist weit mehr als Gestaltung. Das zeigt Re:Form mit Projekten, die für den Umgang mit Materialien und Ressourcen sensibilisieren und sowohl die Designszene als auch die breite Öffentlichkeit inspirieren.“

Zu sehen sind die drei Re:Form-Projekte während der VIENNA DESIGN WEEK 2026 (25. September bis 4. Oktober), die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Schauplatz ist die Festivalzentrale im Allianz-Gebäude am Hietzinger Kai 101, 1130 Wien.

Diesmal mit dabei:

ante up und Pulpstack entwickeln nachhaltige Produktkonzepte für das zirkuläre Zellulose-3D-Druckverfahren von Pulpstack.

ante up und Glow Up Studios arbeiten an einem nachhaltigen, in Europa herstellbaren Leuchtenkonzept.

joyjoy studio und die Universität für Bodenkultur Wien gestalten einen ehemaligen Bibliotheksraum der BOKU Wien zu einem multifunktionalen Aufenthalts- und Arbeitsraum für Studierende und Personal um.

Design als Motor für Wiens Klimaziele

Re:Form wurde 2023 von der VIENNA DESIGN WEEK in Kooperation mit OekoBusiness Wien, dem Umwelt-Service-Programm der Stadt Wien, ins Leben gerufen. Ziel ist es, durch nachhaltige Gestaltung und wirtschaftliche Umsetzung Leuchtturmprojekte zu schaffen, die Wien fit für die Zukunft machen. Die entwickelten Prototypen sollen dabei als Inspiration für die Wiener Wirtschaft dienen und dazu anregen, bestehende Prozesse zu hinterfragen und neue Wege zu erproben. David Ecker, Leiter des Bereichs Nachhaltige Entwicklung bei der Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) und Programmmanagement von OekoBusiness Wien, betont: „Die Transformation zu einer klimaneutralen Stadt erfordert neue Denkweisen und mutige Ansätze. Es braucht neue Ideen und die Bereitschaft, gewohnte Abläufe zu verändern. Re:Form bringt genau diese unterschiedlichen Zugänge zusammen und zeigt, wie Design konkrete Beiträge zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann.“

Neben Re:Form gestaltet OekoBusiness Wien im Rahmen des „Professional Breakfast“ der VIENNA DESIGN WEEK in diesem Jahr einen zweistündigen Ecodesign-Workshop zum Thema „New Materials“ in Kooperation mit EIT Culture & Creativity. Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Themen rund um Ecodesign, Circular Economy und Produkttransparenz.

Mehr Details zu den drei Projekten:

ante up x Pulpstack

Entwicklung nachhaltiger Produktkonzepte für das zirkuläre Zellulose-3D-Druckverfahren von Pulpstack. Der Fokus liegt auf Design, Herstellbarkeit, Materialeffizienz und Markteinführung, insbesondere auf der Konzeption und Gestaltung von Leuchtenkomponenten wie Lampenschirmen aus 3D-gedruckter Zellulose.

Entwicklung nachhaltiger Produktkonzepte für das zirkuläre Zellulose-3D-Druckverfahren von Pulpstack. Der Fokus liegt auf Design, Herstellbarkeit, Materialeffizienz und Markteinführung, insbesondere auf der Konzeption und Gestaltung von Leuchtenkomponenten wie Lampenschirmen aus 3D-gedruckter Zellulose. ante up x Glow Up Studios

Gemeinsame Entwicklung der Snail Series, eines nachhaltigen und in Europa herstellbaren Leuchtenkonzepts. Die Leuchten bestehen aus wenigen, leichten Edelstahlkomponenten, die aus Blech gelasert und ohne zusätzliche Umformung gefertigt werden. Als Flatpack lassen sie sich kompakt transportieren und mit wenigen Handgriffen aufbauen.

Gemeinsame Entwicklung der Snail Series, eines nachhaltigen und in Europa herstellbaren Leuchtenkonzepts. Die Leuchten bestehen aus wenigen, leichten Edelstahlkomponenten, die aus Blech gelasert und ohne zusätzliche Umformung gefertigt werden. Als Flatpack lassen sie sich kompakt transportieren und mit wenigen Handgriffen aufbauen. joyjoy studio × Universität für Bodenkultur Wien

Ein ehemaliger Bibliotheksraum der Universität für Bodenkultur Wien wird in einen multifunktionalen Aufenthalts- und Arbeitsraum für Studierende und Personal umgestaltet. Im Mittelpunkt steht die ressourcenschonende Wiederverwendung vorhandener Möbel und Materialien aus universitätsinternen Beständen sowie externen gebrauchten Quellen. Ziel ist ein flexibler Raum für Lernen, Austausch und informelle Nutzung, der zugleich als Beispiel für nachhaltige Innenraumgestaltung dient.

Bildmaterial: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40168 (c) Oeko Business Wien/APA-Fotoservice/Jana Madzigon

Über OekoBusiness Wien – Wirtschaften fürs große Ganze

OekoBusiness Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von Stadt Wien – Umweltschutz ins Leben gerufen, unterstützt OekoBusiness Wien Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen Umweltberater*innen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Damit leistet OekoBusiness Wien einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Wiener Klimaziele. Kofinanziert wird das Programm aus den Mitteln der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien und der Umweltförderung im Inland des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seit März 2021 hat OekoBusiness Wien auch einen eigenen Podcast. Alle Folgen von ‚Dreiviertel Zwölf‘ können auf gängigen Podcast-Plattformen sowie hier gehört werden. Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusiness.wien.at und http://unternehmen.oekobusiness.wien.at