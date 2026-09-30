LFS Edelhof stellt besten Zimmerer-Lehrling Österreichs

St. Pölten (OTS) -

Florian Hollaus von der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Edelhof hat den Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer für sich entschieden, der im Rahmen der internationalen Holzmesse in Klagenfurt ausgetragen wurde. Bereits zuvor hatte er sich mit dem Sieg beim niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb für die Bundesebene qualifiziert. „Mit diesem Bundessieg beweist Florian Hollaus eindrucksvoll, welch hohes fachliches Niveau an der Fachschule Edelhof vermittelt wird. Bemerkenswert ist, dass dieser Erfolg bereits im Rahmen der einjährigen Zimmerei-Ausbildung gelungen ist“, gratuliert Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Der Zimmererberuf steht für traditionelles Handwerk mit dem nachwachsenden Baustoff Holz und lebt von jungen Menschen, die dieses wertvolle Wissen mit Engagement weitertragen. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg und gratuliere Florian Hollaus herzlich zu seiner Leistung“, so Teschl-Hofmeister.

„Die einjährige Ausbildung in der Zimmerei wird an der Fachschule Edelhof angeboten und steht allen Absolventinnen und Absolventen einer Landwirtschaftlichen Fachschule offen. Der Unterricht erfolgt in Zusammenarbeit mit der Berufsschule Pöchlarn“, erklärt Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer. „Die Spezialausbildung erfreut sich reger Nachfrage, da sie in kurzer Zeit einen Lehrabschluss ermöglicht. Jedes zweite Jahr findet sie an der LFS Hohenlehen statt – wir wechseln uns also ab.“

Gefordert war die Konstruktion eines Dachstuhlmodells, bei der Zuschnitt und Zusammenbau höchste Präzision und die exakte Einhaltung der vorgegebenen Maße verlangten. Bei der Holzbearbeitung kam überwiegend traditionelles Handwerkszeug zum Einsatz, zusätzlich mussten die Teilnehmenden einen Konstruktionsplan interpretieren. Die fachkundige Jury bewertete neben der Maßgenauigkeit vor allem handwerkliches Geschick und eine saubere Ausführung der Holzverbindungen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]