IFA stellt fünf geförderte Wohngebäude in Graz fertig – 25,45 Millionen Euro privates Kapital investiert

Graz (OTS) -

Fünf geförderte Wohngebäude mit insgesamt 58 Wohnungen hat IFA im September am Tiergartenweg 32 fertiggestellt. Alle Wohnungen sind bereits vermietet. Realisiert wurde das gesamte Projekt über IFA Bauherrenmodelle. Private Anleger:innen haben insgesamt 25,45 Millionen Euro investiert und damit die Errichtung dieser geförderten Wohnungen ermöglicht.



Die rasche Vermietung zeigt die hohe Nachfrage nach leistbaren Mietwohnungen und unterstreicht zugleich die Bedeutung von privatem Kapital für den geförderten Wohnbau. Für Anleger:innen verbinden Bauherrenmodelle dabei ein Immobilieninvestment mit steuerlichen Begünstigungen und laufenden Mieteinnahmen. „Mit dem Tiergartenweg 32 haben wir ein Best-Practice-Beispiel für geförderten Wohnbau realisiert und gleichzeitig langfristig ertragreiche Investments für private Anleger:innen geschaffen“, so Erwin Soravia, CEO der IFA AG.

Geförderter Wohnbau als Investment

Der Tiergartenweg 32 umfasst fünf zweigeschossige Gebäude mit 58 Wohnungen und 63 Tiefgaragen-Stellplätzen. Die Gebäude sind von knapp 3.000 Quadratmetern Allgemeingrünfläche umgeben. Zusätzlich verfügt jede Wohnung über eine private Freifläche wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Auf den extensiv begrünten Flachdächern sind Photovoltaikanlagen installiert. Das gesamte Projekt ist klimaaktiv Silber zertifiziert.

Steuerlich begünstigt investieren

IFA ermöglicht aktuell steueroptimierte Beteiligungen in Linz und Wien. Bei IFA Bauherrenmodellen investieren Privatpersonen gemeinsam in die Errichtung von gefördertem Wohnraum. Der Staat unterstützt diese Immobilieninvestments durch Förderungen und steuerliche Begünstigungen. Bauherrenmodelle gelten als eine der letzten Möglichkeiten, steueroptimiert zu investieren. Die Benefits gehen aber weit über mögliche persönlichen Steuerrückflüsse hinaus: Die geförderten Wohnungen sorgen für regelmäßige Mieteinnahmen und damit für einen beständigen und inflationsgeschützten Cashflow. IFA Bauherrenmodelle sind damit ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, die Absicherung der Familie und die private Altersvorsorge.



Bild, Abdruck honorarfrei, ©IFA AG

Bei Fertigstellung vollvermietet: Das IFA Projekt „Tiergartenweg 32“ das mit dem Investment privater Anleger:innen in Höhe von 25,45 Millionen Euro realisiert wurde.

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für steueroptimierte Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen. www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.