Boys’ Day 2026: Österreichweiter Aktionstag am 12. November

Wien (OTS) -

30. September 2026 — Am 12. November 2026 lädt der Boys’ Day – eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – Burschen und junge Männer im Alter von 12 bis 25 Jahren in ganz Österreich ein, Berufe in Pflege, Pädagogik und im Sozialbereich aus nächster Nähe kennenzulernen. Ziel ist es, mit Wissen statt Klischees mehr junge Männer für diese Berufe zu gewinnen. In Wien findet eine Infotainmentveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Wien statt. Anmeldungen sind ab sofort auf der Boys’ Day Aktionslandkarte möglich.

2025 nahmen 8.000 Burschen und junge Männer an Aktionen im Rahmen des Boys’ Day teil; über 400 Einrichtungen öffneten ihre Türen.

„Mit dem Boys’ Day zeigen wir Burschen und jungen Männern Perspektiven in zukunftssicheren sozialen Berufen. Es ist ein Erfolgsweg: Die Initiative wirkt und hat sich längst vom einmaligen Aktionstag zum ganzjährigen Begleiter entwickelt. Am 12. November erlebt der Boys’ Day heuer seinen Höhepunkt“, betont Sozialministerin Korinna Schumann.

Gänzjährig finden interessierte Burschen und junge Männer zahlreiche Angebote zu Aktivitäten wie Einrichtungsbesuche in Kindergärten, Pflegeheimen, Kliniken oder Ausbildungsstätten in allen Bundesländern online auf der Boys’ Day Aktionslandkarte. Das Angebot wird laufend ergänzt. Anmeldungen sind durch Lehrkräfte im Klassenverband, aber auch individuell durch Burschen und junge Männer möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Boys’ Day Infotainmentveranstaltung an der PH Wien

Der Boys’ Day Infotainment-Tag in Wien findet heuer an Österreichs größter pädagogischer Hochschule, der Pädagogischen Hochschule Wien, statt. Erbietet ein interaktives Programm, Berufsorientierung, Facts und Austausch zu Pädagogik-, Pflege- und Sozialberufen sowie Praxiseinblicke in die pädagogische Arbeit.

Schulen und Einrichtungen als Brückenbauer

Wie jede praxisorientierte Initiative lebt der Boys’ Day von der Zusammenarbeit zwischen Bildung und Praxis. Schulen und Lehrkräfte geben wichtige Impulse bei der Berufsorientierung junger Menschen. Für das Vorbereiten auf den Boys’ Day bzw. das Auseinandersetzen mit Boys’ Day Berufen im Unterricht finden Schulen auf www.boysday.at verschiedene Materialien wie Videos, Factsheets oder das Berufe-Quiz. Einrichtungen und Betriebe ermöglichen mit Angeboten zu Schnupper- bzw. Praxistagen authentische Einblicke in die Boys’ Day Berufswelt und präsentieren sich dadurch zusätzlich frühzeitig als attraktive Arbeitgeber bei den Fachkräften von morgen.

Rückfragen und Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz (BMASGPK)

E-Mail: [email protected]

Website: https://sozialministerium.gv.at

Über Boys’ Day

Der Boys’ Day ist eine österreichweite Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) für mehr Burschen und junge Männer in der Pflege, Pädagogik und im Sozialbereich. Dazu gibt es ganzjährige Angebote wie Praxistage, Role Model Talks und Workshops. Den Höhepunkt bildet ein österreichweiter Aktionstag jeden zweiten Donnerstag im November. Die Umsetzung erfolgt mit regionalen Partnern in den Bundesländern. Weitere Informationen unter www.boysday.at.