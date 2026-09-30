Einladung zum Podiumsgespräch: Sozialer Wohnbau in Europa

Wien (OTS) -

Leistbares Wohnen ist längst zu einer der zentralen sozialen und wirtschaftspolitischen Herausforderungen Europas geworden. Steigende Bau- und Finanzierungskosten, rückläufiger Neubau und der zunehmende Druck auf die Wohnungsmärkte treffen auf hohe Anforderungen an Klimaschutz, Qualität und soziale Standards.

Die Europäische Bewegung Österreich lädt gemeinsam mit der Gewerkschaft Bau-Holz, der Bundesinnung Bau und der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich zu einem hochkarätig besetzten Podiumsgespräch ein. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie können Investitionen in den Wohnbau wieder erleichtert werden? Welche Möglichkeiten haben EU und EIB? Und wie lassen sich leistbares Wohnen, Beschäftigung, Klimaziele und wirtschaftliche Rahmenbedingungen miteinander verbinden?

Auf dem Podium diskutieren Frank Schuster, Vertreter der Europäischen Investitionsbank in Österreich, Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der GBH, sowie die Nationalratsabgeordneten Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Janos Juvan (NEOS). Impulse kommen von Christian Fölzer (GBH) und Wolfgang Amann (IIBW).

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen; gerne vermitteln wir im Umfeld der Veranstaltung auch Gesprächs- und Interviewmöglichkeiten mit den Teilnehmer:innen.

Medienanmeldung: [email protected]

Podiumsgespräch: Sozialer Wohnbau in Europa

Auf dem Podium diskutieren Frank Schuster, Vertreter der Europäischen Investitionsbank in Österreich, Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der GBH, sowie die Nationalratsabgeordneten Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Janos Juvan (NEOS). Impulse kommen von Christian Fölzer (GBH) und Wolfgang Amann (IIBW).

Datum: 05.10.2026, 17:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Haus der EU

Wipplingerstraße 35

1010 Wien